In momentele in care devine tot mai greu sa tii piept evenimentelor care te prind in vartejul lor, cuvintele pe care ti le spui te pot ridica de jos si ajuta sa mergi mai departe. Rostindu-le, atragi in viata ta energia de care ai nevoie ca sa te motivezi. Fii ingaduitoare cu tine, gandeste mereu optimist si creeaza-ti singura realitatea, caci gandurile sunt ca niste fiinte vii si se materializeaza, mai devreme sau mai tarziu. Dupa cum spunea insusi Mahatma Ghandi, „Omul este produsul gandurilor sale. El devine ceea ce gandeste.“ Daca esti dezamagita, nepuntincioasa sau pur si simplu trista, imbarbateaza-te in fiecare zi, ai incredere ca totul va fi bine, spune-ti ca esti puternica si mergi inainte, cu convingerea ca vor veni vremuri mai bune. Iata si cateva citate celebre care sa te motiveze!

Citate motivationale pentru momentele cand ai nevoie de incurajare

„Cand treci prin Iad, nu te opri.“ - Winston Churchill

„Pesimistul vede dificultati in orice oportunitate. Optimistul vede oportunitati in orice dificultate.“ - Winston Churchill

„Viata este 10% ceea ce ti se intampla si 90% modul in care reactionezi la ce ti se intampla.“ - Charles R. Swindoll

„Doar eu singura imi pot schimba viata. Nimeni n-o poate face in locul meu.“ - Carol Burnett

„Nu conteaza cat de incet mergi, cata vreme nu te opresti.“ - Confucius

„Ca sa reusim, trebuie mai intai sa credem ca putem.“ - Nikos Kazantzakis

„Intotdeauna pare imposibil pana cand se realizeaza.“ - Nelson Mandela