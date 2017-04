Desi barbatii spun ca un pic de burtica nu strica, parca tot mai frumos arata un abdomen plat si tonifiat, pe care se contureaza cele sase patratele. Insa chiar si atunci cand mergem la sala regulat si facem plansa minute in sir, acestea intarzie sa apara. Cheia consta intr-un stil de viata echilibrat care sa includa odihna de care ai nevoie dar si o alimentatie corespunzatoare. Afla care sunt cele cinci alimente care pot face minuni. La sfarsit, am si un bonus.

Alimente care te ajuta sa ai un abdomen plat

In afara celor 23 de grame de proteina per ceasca, este o sursa extraordinara de calciu si probiotice esentiale in construirea celor sase patratele. Studiile au demonstrat ca persoanele care au baut lapte fermentat cu probiotice zilnic au pierdut o cantitate semnificativa de grasime existenta intre muschi si organe. Pentru rezultate spectaculoase, mananca iaurt grecesc simplu, fara fructe.

Proteina de zer

Proteina de zer (pe care am inlocuit-o cu succes cu proteina de soia) ajuta muschiul sa se refaca dupa antrenament. In general, cu cat mananci mai multa proteina cu atat pierzi mai multa grasime si castigi muschi. Singurul aspect mai putin placut al proteinei de zer este ca in combinatie cu lapte si banana poate produce balonare.

Cerealele integrale

Carbohidratii complexi, in special cei proveniti de la cerealele integrale sunt vitali ca si combustibil pentru sesiunile de antrenament. Fibra din cerealele integrale reduce grasimea abdominala si alunga senzatia de foame. Asadar include in alimentatia taorez brun si seminte de canepa.