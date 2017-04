Colegul meu cu care imi place peste masura sa ma contrazic spunea ca Dumnezeu n-ar fi nutritionist, nici postul dieta. Eu insa sunt sigura ca Dumnezeu nu se supara daca ii folosim sfaturile pentru a pasi pe drumul spre o viata mai sanatoasa si ca stiinta, inclusiv nutritia, este o consecinta a luminii pe care Dumnezeu a proiectat-o asupra unei minti anume. Mai apoi, intuiesc faptul ca postul, indiferent de motivul pentru care alegi sa-l urmezi, te duce pe un drum luminos pe care ai sansa sa observi si alte aspecte frumoase.

Dar nu sa-l contrazic pe Radu mi-am propus in acest text ci sa aduc o parte dintre cele mai importante argumente stiintifice, cam toate din sfera nutritiei, (sic!) in favoarea postului:

Postul negru restarteaza sistemul imunitar

Nota: Prin post negru inteleg abtinerea de la alimente dar nu si de la consumul de apa

Incep in forta cu cel mai puternic argument pe care il pot aduce in favoarea postului, cel putin cand vorbim despre beneficiile pentru trup. Intr-un secol in care bolile imune fac ravagii in randul populatiei tinere, un “restart” al sistemului imunitar, asaltat vesnic si din toate directiile de factori agresivi, este probabil cel mai bun lucru pe care il poti face pentru corpul tau.

Un studiu realizat deocamdata doar pe soareci de catre Dr. Valter Longo de la Universitatea de Sud din California a aratat ca postul negru prelungit 2 pana la maxim 4 zile poate reseta si regenera sistemul imunitar, stimuland nasterea celulelor noi si eliminarea celor batrane.

Un alt studiu, realizat pe oameni de aceasta data, a aratat ca abtinerea totala de la mancare vreme de 3 zile inainte de o cura de chimioterapie in cazul pacientilor cu cancer a oferit protectie impotriva efectelor secundare ale tratamentului.

Totusi, inainte de a recomanda cu ochii inchisi o asemenea cura drastica ma simt obligata sa mentionez ca nutritia traditionala nu recomanda schimbarile bruste in alimentatie in cazul grupelor de risc. Astfel, batranii, gravidele, femeile care alapteaza, copiii si bolnavii nu ar trebui sa tina post negru prelungit fara sfatul medicului in vreme ce adultii sanatosi ar trebui sa se documenteze serios inainte de a se decide sa faca acest pas.

Personal, cred ca o zi de post negru nu poate fi decat benefica pentru un organism sanatos.

Postul negru intarzie imbatranirea si prelungeste viata

Fiecare cultura a lumii incurajeaza in feluri variate o alimentatie moderata, modesta, chiar saracacioasa si cat mai simpla. In replica, omul mananca mult si prost - “overfed si undernourished” ne caracteriza un cercetator de renume de la o universitate de prestigiu.

Postul negru este singura metoda dovedita de prelungire a vietii, prin stimularea metabolismului, eliminarea produsilor acestuia si favorizarea comunicarii intercelulare. Asupra acestui ultim aspect as vrea sa ma opresc pret de un paragraf pentru ca poezia din spatele functionarii magistrale a organismului uman este singura dovada de care am putea avea nevoie pentru confirmarea prezentei divinitatii.

Intr-un post negru, situatie perceputa ca un soi de alerta pentru corpul uman, toate populatiile, pana la cele mai complicate organe, incep sa lucreze impreuna. “E criza”, se duce vestea in tot corpul, din celula in celula, pana la cea mai mica structura. „Sa ne unim” vine raspunsul si incepe mobilizarea: reparatie, curatenie, resetare si fortificare. Ceea ce corpul stie, dar omul inca mai are de invatat este ca impreuna suntem mai puternici. Poate ca, de fapt, cel mai important rost al postului este sa ne invete lectia binelui colectiv.

Postul negru scade colesterolul, tensiunea arteriala si protejeaza grupele de risc de aparitia diabetului

Despre nenumaratele beneficii ale postului asupra sanatatii s-au facut studii peste studii. Probabil ca suntem inca la inceput cu dezlegarea explicatiei unui sfat pe care l-am primit si l-am luat ca atare acum mii de ani. Pana cand ii deslusim toate misterele, poate ar fi o idee sa tinem post… dar nu cu margarina si cartofi prajiti… ca ar fi mai mare pacatul.

Featured foto by Shebeko