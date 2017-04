Foto interior si prima pagina: Kite_rin, Shutterstock

Traim perioada aceasta a vietii, cand in stanga si in dreapta dai peste oameni care postesc. E asa, un fel de dieta. E asa, ca o preocupare in plus. E asa, de pare ca nici nu stiam exact de ce, dar daca tot ne-am adunat, “dati-mi va rog de post!”.

Avem asa, un fel interesant de a fi, de nu se mai intelege nimic. Pare asa, de parca Dumnezeu a devenit dietetician. E ca si cum, in loc sa-ti scoti placerile culinare din preocupare, mai degraba ai luat-o ca pe o provocare. Cum facem sa rezolvam fara prea multe pagube? Cum mancam si bine si de post? Un rost al postului acesta ar putea fi, sa-ti scoti asta din preocupari. Sa-ti vezi de altele. Sa te trezesti implicat in altele.

Un alt rost il iau de la celebrul interpret si scriitor, Andrei Plesu. E un fel al omului de a accepta ca tot ce are ii este ingaduit. Ca nu poseda. Ca nu e definit de ele. Ca nu are o problema sa renunte la ceea ce admite ca nu-i apartine. E un fel al omului de a constata ca nu despre asta e vorba in viata. Si atunci ai aceasta capacitate de a renunta, centralizandu-ti preocuparile in alta parte.

Traim asa, in mijlocul acestui fel al omului de a fi. De a i se parea ca toata treaba se intampla aici. Ca viata e intre noroc si ghinion. E asa, un desfasurator aleatoriu de evenimente din care uneori iese prost, alteori iese bine. Si cam atat.

Cu cat in vietile noastre e mai plin de device-uri, cu atat si noi suntem mai plini de impresia de Dumnezeu. Traim in sensul acesta, ca am fi Dumnezeu. Ca noi facem in jur sa fie. Imi place acest sens al Pastelui, l-am citit intr-o carte dintre acelea destepte. Omul a cazut vrand sa fie Dumnezeu, iar Dumnezeu a reparat pacatul originar, coborand pe Pamant, sa fie om. E o simetrie, asa, ca un Butterfly Effect, daca ati vazut filmul. Ce facem aici, determina niste schibari acolo.