foto: Chepko Danil Vitalevich

Atunci cand suntem bebelusi, plangem; plangem cand ne este foame, plangem cand ne este sete, cand ne este somn sau cand ne doare ceva, cand vrem sa fim tinuti in brate si sa primim afectiune, pentru ca plansul este singurul limbaj pe care-l cunoastem pentru a ne manifesta nevoile si dorintele.

Mai tarziu, crestem si plangem in continuare; atunci cand suntem tristi sau cand suntem bucurosi, plangem pentru ca in acel moment traim o emotie intensa pe care simtim nevoia sa o exprimam. La un anumit moment din viata, nu mai plangem sau, mai bine spus, nu mai plangem in fata altora. Asta se intampla pentru ca reusim sa ne abtinem, deoarece, la un moment dat, cineva ne-a spus ca e rusine sa plangi, ca denota slabiciune, lipsa de respect de sine etc.

“Intr-un punct critic al vietii noastre, ajungem pe negandite sa punem egal intre esec, neputinta si plans. Nimic mai neadevarat! A fi puternic nu inseamna sa te abtii sa plangi, nu inseamna sa te prefaci ca nu ai sentimente, ca esti doar un robot cu suruburile perfect unse, ca esti o persoana intangibila si atotstiutoare. Nu reusesti cu atitudinea asta decat sa devii o persoana caraghioasa. “Nu plang ca sa nu vada ceilalti! Deci nu plang pentru ca mi-e frica! Deci sunt o persoana puternica?” Raspunsul este categoric NU!”, explica psihologul Laura Maria Cojocaru.

Adevarata putere ti-o manifesti atunci cand renunti la rusini inutile

In opinia specialistului, adevarata putere ti-o manifesti in momentul in care-ti dai voie sa traiesti asa cum simti, sa renunti la frici (in special, frica de parerea celorlalti), sa renunti la rusini inutile, sa decizi ca, in loc sa cauti atat de multa confirmare de la ceilalti, e mai util sa inveti sa te apreciezi, sa te iubesti si sa te accepti tu insuti asa cum esti.

“Adevarata putere interioara se manifesta atunci cand spui si dezvalui adevarul despre tine, pentru ca adevarul elibereaza. Veti gasi probabil destule pareri care spun ca plansul este daunator din varii motive, insa ganditi-va la urmatorul aspect: Ce anume din functionarea organismului nostru este lipsit de sens? Daca un organ, un os, un hormon, o emotie, o manifestare este acolo, cu siguranta are un rol! A descoperit cineva toate tainele creatiei si ale universului ca sa poata afirma cu toata convingerea ca orice din aceste lucruri care ne definesc trebuie scoase?”, declara psihologul Laura Maria Cojocaru.

Plangeti! Lacrimile ne definesc ca fiinte umane!

“Deci: plangeti pentru ca emotiile ne definesc ca fiinte umane! Plangeti pentru ca manifestarea emotiilor este sanatoasa! Plangeti pentru ca parerea celorlalti n-o sa va faca viata mai usoara si mai frumoasa, parerea celorlalti nici nu va ia, nici nu va da ceva, este doar o parere (altii habar n-au ce este bine/ce vi se potriveste cu adevarat). Plangeti pentru ca a plange este o dovada de putere! Plangeti pentru ca plansul este o modalitate de vindecare a sufletului!”, este recomandarea psihologului Laura Maria Cojocaru.

Beneficiile plansului, explicate de psihologul Laura Maria Cojocaru

lacrimile sunt secretii sarate si alcaline produse de glandele lacrimale, avand un scop biologic si homeostatic (prin absortia lor in organism la nivelul pielii foarte subtiri de sub ochi).

lacrimile au scop protector, protejand impotriva factorilor iritanti precum nisip sau vant, curenti de aer sau anumite impuritati prezente in aer

contribuie decisiv la eliberarea toxinelor din organism si la instalarea starii de bine

este considerat a fi o metoda eficienta pentru a elibera hormonii stresului din organism

este poate cea mai rapida, cea mai la indemana si fireasca, cea mai eficienta metoda de a inlatura durerea emotionala

plansul si lacrimile stimuleaza eliberarea endorfinelor, anumite substante produse de creier, ceea ce, in mod natural, duce la imbunatatirea starii de spirit si la diminuarea intensitatii durerii psihice

dupa o repriza de plans, valorile tensiunii arteriale scad, iar oxigenul se absoarbe mai bine in globulele rosii