Mamico, iata cum sa gestionezi stresul in acest an scolar

Stresul in acest an scolar este semnificativ mai mare pentru parinti fata de alti ani. Ingrijorarile privind riscul imbolnavirii cu Covid-19, precum si incertitudinea despre cum se va desfasura scoala in noile conditii, masurile de siguranta care trebuie respectate, toate acestea contribuie la un stres suplimentar pentru parintii ai caror copii incep scoala luna aceasta.