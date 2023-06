Dacă dorești să înțelegi mai bine rolul îngrijirilor paliative în tratarea durerii cronice, acest articol îți va oferi informațiile necesare pentru a îți extinde cunoștințele în acest domeniu.

Vei descoperi ce înseamnă îngrijirile paliative, scopul lor principal și cum abordează tratamentul. Află de ce aceste îngrijiri sunt deosebit de relevante pentru vârstnicilor și care sunt beneficiile aduse lor prin astfel de servicii.

Ce reprezintă îngrijirile paliative?

Îngrijirile paliative sunt o abordare holistică a tratamentului care se concentrează pe ameliorarea simptomelor și pe îmbunătățirea calității vieții pacienților cu boli cronice, progresive sau în stadii avansate, precum și a familiilor acestora.

Scopul principal al îngrijirilor paliative este de a alina durerea și alte simptome asociate bolilor cronice, pentru a ajuta pacientul să se simtă mai confortabil și să își mențină autonomia și demnitatea pe parcursul procesului de îngrijire.

Îngrijirile paliative abordează tratamentul durerii cronice prin utilizarea unui plan de tratament individualizat și personalizat. De asemenea, specialiștii acordă o atenție deosebită aspectelor psihologice și sociale ale durerii cronice, precum anxietatea, depresia, izolarea socială. În cadrul îngrijirilor paliative, pacientul și familia sa sunt considerați membri activi ai echipei de îngrijire și sunt implicați în procesul decizional.

De ce sunt importante îngrijirile paliative pentru vârstnici?

Prevalența durerii cronice în rândul vârstnicilor este unul dintre motivele principale pentru care îngrijirile paliative sunt deosebit de importante pentru acestea. Potrivit unui studiu recent, aproximativ 75% dintre seniori necesită îngrijiri paliative. [1] Boli cronice precum artrita, cancerul sau alte afecțiuni degenerative sunt adesea asociate cu dureri persistente, care pot afecta semnificativ calitatea vieții persoanelor vârstnice.

Îngrijirile paliative se bazează pe o abordare multidisciplinară, care implică o echipă formată din medici, asistenți medicali, psihologi, terapeuți și consilieri spirituali, care lucrează împreună pentru a oferi un tratament cuprinzător. Această abordare integrată este esențială pentru vârstnici, deoarece le permite să primească asistență la nivel fizic, emoțional, social și spiritual, contribuind la îmbunătățirea calității vieții lor.

Îngrijirile paliative nu se limitează doar la pacient, ci includ și sprijinul acordat celor din familie și îngrijitorilor acestuia. În cazul seniorilor, acest sprijin îi ajută pe aparținători să facă față stresului și anxietății generate de îngrijirea unui membru de familie în suferință, precum și pentru a le oferi informații și resurse necesare pentru a face față provocărilor legate de îngrijirea acestora.

Ce sunt serviciile integrate în îngrijirile paliative?

Serviciile integrate în îngrijirile paliative reprezintă o abordare completă și eficientă a problemelor de sănătate ale pacienților. Aceste servicii presupun colaborarea multidisciplinară a profesioniștilor din diverse domenii, precum medici, asistenți medicali, psihologi, terapeuți și asistenți sociali. Împreună, acești specialiști creează un plan de îngrijire personalizat și eficient, care răspunde nevoilor complexe ale pacienților.

Abordarea holistică a îngrijirilor paliative tratează pacientul în întregul său, nu doar simptomele sau afecțiunile fizice. Serviciile integrate includ îngrijirea emoțională, psihologică și spirituală, precum și susținerea familiei și a îngrijitorilor. Astfel, se creează un mediu de îngrijire centrat pe nevoile și preferințele pacientului, menit săîi îmbunătățească nivelul calității vieții.

Gestionarea simptomelor și a efectelor secundare reprezintă un alt aspect important al îngrijirilor paliative integrate. Comunicarea și coordonarea între echipa de îngrijire și pacient sunt componente ale serviciilor integrate.

În concluzie, îngrijirile paliative joacă un rol esențial în abordarea durerii cronice, oferind o îngrijire integrată și adaptată nevoilor individuale ale fiecărui pacient. Acestea contribuie la ameliorarea calității vieții pacienților și la gestionarea eficientă a simptomelor, facilitând o abordare multidisciplinară și personalizată.

Sursă de referință:

1. Etkind, S N, et al. “How Many People Will Need Palliative Care in 2040? Past Trends, Future Projections and Implications for Services.” BMC Medicine, vol. 15, no. 1, 2017, p. 102, https://doi.org/10.1186/s12916-017-0860-2. Accessed 2 May 2023.

foto shutterstock

Vizionare placuta