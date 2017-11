Mamica de curand? Iata 6 articole pentru bebelusi pe care trebuie sa le ai!

Carucior, patut si cadita cu masa de infasat pentru bebelusi

Nici in fata mobilierului pentru camera bebelusilor nu pot sa imi ascund entuziasmul. Patuturile acelea par atat de confortabile si sunt atat de frumos decorate incat mi-ar placea sa existe posibilitatea ca atunci cand o sa am un copil sa putem dormi imbratisati in patutul lui. Stiu, nu o sa se intample. Cu toate astea, exista patutul detasabil de la Chicco care ofera mamicilor posibilitatea de a dormi alaturi de bebelusii lor.

Extrem de importante in camera copilului sunt si cadita si masa de infasat. La Chicco gasim varianta 2 in 1: cadita cu insertii antialunecare si masa de infasat/schimbat bebelusul. Caruciorul este ales dupa design, dar ar trebui luat in calcul si gradul de confort.

Caruciorul Chicco Liteway este elegant si modern, dar si usor de manevrat, spatarul se poata inclina in 5 pozitii distincte. Accesorii: capotina ampla, care se transforma in parasolar pe timpul verii, husa pentru picioare, aparatoare ploaie, bara de protectie pliabila, suport pentru picioare si cos pentru accesorii.

Cadita cu masa de infasat Patut detasabil Carucior sport Chicco