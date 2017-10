Am gasit cele mai chic cizme scurte sub 200 lei!

Cizme scurte cu aplicatii

Cand ploua, cand ninge, cand bate vantul, cand soarele straluceste pe cer intr-o zi racoroasa de toamna, in orice moment cizmele scurte sunt acolo si asteapta sa fie incaltate.

Chiar si atunci cand zapada s-a asternut in strat mare poti sa le incalti, dar asigura-te ca modelul pe care il ai este imblanit si din piele - un material rezistent, impermeabil.

Pentru ca in tendinte sunt aplicatiile de orice fel si pe orice - haine, incaltaminte, accesorii, genti, huse de telefon, unghii - iti pot indrepta atentia spre o pereche de cizme scurte cu aplicatii. Fie ca aplicatiile inseamna barete si/sau catarame multiple, sau tinute, broderii sau strasuri. Alege o pereche care indeplineste caracteristicile stilului tau vestimentar.

Cizme scurte negre cu sireturi Cizme scurte maro cu barete aplicate

Modelele de cizme scurte pe care le-am prezentat in acest material le-am gasit la preturi accesibile, toate valoreaza mai putin de 200 lei. Si, sa-ti spun un secret, imi place la nebunie sa pornesc in cautarea produselor ieftine in magazinele online.

Asadar, cizmele scurte prezentate sunt chic, sunt moderne si practice. Sunt ideale pentru toamna, cand inca le poti purta cu fuste si rochii in clos si cu pantaloni indoiti la margini.

Tinuta mea ideala de toamna arata asa: cizme scurte - blugi mom fit - pulover pufos cu un umar gol - palton subtire. Ca accesoriu - un rucsac de dimensiuni medii.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Coy_Creek