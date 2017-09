Fii in ton cu toamna! Alege haine in culorile de sezon!

Despre culorile in tendinte de toamna am mai vorbit, insa astazi am revenit asupra subiectului si l-am detaliat mai mult. Desi toamna inseamna vant, ploaie si temperaturi scazute, asta nu inseamna si ca trebuie sa renunti sa mai porti rochia mulata care atat de bine te pune in valoare, singura fusta din dulap sau bluze cu maneci scurte.

Asa ca in prezentarea mea se regasesc piese vestimentare in culori de toamna ce pot fi introduse in orice tinuta, indiferent de temperaturile din termometre.