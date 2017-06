Cum te imbraci ca nasa de nunta

Rochie de seara cu decolteu

O rochie in care vei straluci, la propriu si la figurat, alaturi de tanara mireasa.

Din cate am observat si din cate stiu, nasele aleg rochii in nuante ceva mai inchise, asa ca un model negru cu particule stralucitoare in partea de sus ar putea fi o alegere inspirata.

Cu atata stralucire pe tine si in jur, mai ai nevoie doar o pereche finuta de cercei si nimic altceva.

Gaseste modelul de rochie care te avantajeaza