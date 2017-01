comunicat de presa:

Google prezinta topul celor mai populare reclame romanesti care au rulat pe YouTube in 2016 - reclame a caror continut a fost apreciat si vizualizat de catre utilizatori. Topul contine reclamele pe care oamenii aleg sa le urmareasca - creatii video care au captat atentia utilizatorilor de YouTube si au fost urmarite peste cele 5 secunde dupa care se poate da „skip”. Selectia reclamelor din acest top s-a facut printr-un algoritm care combina numarul de vizualizari realizate din Romania, rata de vizualizare (timpul mediu vizualizat dintr-o reclama) si raportul dintre vizualizarile organice si vizualizarile platite. Se remarca anul acesta campania J&B Romania Blending Spirits, cu 7 intrari in top 10.

Emilia Branzan, Industry Manager Google Romania: „In topul din 2016 regasim doar creatii romanesti, lucru imbucurator pentru industria locala. Majoritatea dintre acestea au lungimea de peste un minut, calitatea continutului pe care il livreaza un spot fiind cea care conteaza pentru captarea atentiei utilizatorului de YouTube. Continutul creativ este si ramane unul dintre principale puncte in „best practice”-uri pe YouTube si campanii derulate in acest mediu. In 2017, focusul va fi si mai mult pe mobile - in Europa, numarul de ore pe care oamenii il petrec urmarind continut video pe smartphone este in crestere cu peste 60% fata de anul precedent. O alta prioritate pentru anul acesta in campaniile pe YouTube acesta este si masurarea atentiei utilizatorilor, respectiv cati utilizatori au urmarit acea reclama pana la capat.”

1. PrePay Xmas 2015 – Actul 3

2. Carla’s Dreams – Document (Cover COMA) | Blending Spirits

3. Delia - Ceai, mami (cover DOC) | Blending Spirits

4. Alina Eremia – Start Rec (cover CCSE) | Blending Spirits

5. DOC - Da, mama (cover Delia) | Blending Spirits

6. PrePay Summer – 10 ani cu Millidge si Doig

7. Robin And The Backstabbers - E vina mea (Alex Velea Cover) | Blending Spirits

8. Smantana Covalact de Tara

9. COMA – Sub Pielea Mea #eroina (Cover Carla’s Dreams) | Blending Spirits

10. Alex Velea - Sat dupa Sat (Robin & The Backstabbers cover) | Blending Spirits