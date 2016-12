Un text de Radu Buzaianu

Lui Radu ii place sa fie in direct dimineata in viata oamenilor la radio si sa-si sesizeze viata lui in detaliile ei nesemnificative in restul zilei. E genul care in principal sesizeaza si in secundar traieste. Ceea ce nu e putin lucru.

---------------------------

Dintr-un an in altul trebuie sa treci cu bine. Trebuie sa stii sa faci ceva. Trebuie sa pocnesti, sa dai cu artificii. Si nu trebuie oriunde. Trebuie te prinda cu pocniturile in mana si intr-un loc remarcabil.

Avem cateva repere in viata, sa putem supravetui, nu de alta: “Ne vedem joi”, “septembrie, luni” si “marti, dupa Craciun”. Adica acum. Traim sub cateva sintagme, dar mai ales sub cateva intrebari. De exemplu: ce facem de Revelion? Ca de facut, ceva trebuie sa facem. Viata e gandita in felul acesta, trebuie sa ne pregatim mereu de ceva. Mereu trebuie sa urmeze ceva. Parem proiectati sa asteptam. Acum asteptam Revelionul. Dar cel mai important, trebuie sa asteptam sub un raspuns. Te mai intreaba lumea. Trebuie sa stii ce faci. Sa pari dumirit.

Sunt sigur ca exista si oameni care stiu ce fac de Revelion. Eu sunt preocupat sa reusesc sa nu stiu. Cata vreme decizia nu e luata, se poate intampla orice. Nu Revelionul conteaza. Credeti-ma, trece repede. Cateva ore. “Tara mica, cateva mese”. Ce conteaza si are rost e preocuparea: ce facem de Revelion?

Incep fiecare an cu impresia asta: daca pregatirile au fost reusite, de Revelion poti sa si dormi. Statistic se poate demonstra ca ele si dureaza mai mult ca Revelionul. Totul e pe principiul, sa nu te prinda Revelionul nepregatit. Daca esti pregatit, poti sa stai si acasa. Cu ocazia asta, am luat si o decizie, o sa stau pregatit acasa.

Rar m-am intalnit zilele astea cu cineva sa nu aiba “ce face de Revelion?”, written all over his face, cum ii place romanului sa spuna. Pentru ca traim, dar nu oricum. Traim prin comparatie. E important sa faci ceva, dar mai important e sa faci ceva mai bine decat celalalt.

Dar va zic asa, ca suntem intre noi, oamenii: dupa primele 33 de Revelioane din viata suntem condamnati la o concluzie. Sa recunoastem ca luam noaptea de 31 decembrie prea in serios. Dar ca orice moment comercial, el trebuie sa capete amploarea nebuniei.