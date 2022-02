Anca Serea a împlinit 41 de ani! Îndrăgita vedetă a primit un cadou de neprețuit din partea celor dragi

Îndrăgita Anca Serea a împlinit astăzi 41 de ani, prilej cu care a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare. Vedeta se declară recunoscătoare pentru tot ceea ce a trăit până acum și se simte extrem de norocoasă, având familia alături de ea.

Anca Serea este una dintre persoanele cu multă priză la public, iar forța sa interioară de a trece peste lucrurile neplăcute din viață i-au întărit și modelat frumos caracterul. Cu o familie frumoasă și sănătoasă, vedeta se simte norocoasă pentru cei 41 de ani pe care tocmai i-a împlinit și speră ca și următorii 40 să fie la fel de frumoși și bogați sufletește, ca și cei de până acum.

Cu toate că soția lui Adrian Sînă a avut câteva probleme de sănătate în ultima perioadă și s-a confruntat cu stări neplăcute din cauza anemiei severe de care suferă, Anca a depășit cu bine momentele de cumpănă. Mămica îndrăgită a showbiz-ului românesc a început un nou tratament, acupunctura, care dă rezultate și îi ameliorează simptomele provocate de anemie.

Înainte de a împlini 41 de ani, Anca Serea a scris un mesaj emoționant pe social media, în care le-a povestit internauților că cea mai mare realizare a sa este familia și că este o femeie cu adevărat norocoasă. Vedeta a mai punctat lucrurile pentru care se simte recunăscătoare, dar a și scris despre cel mai frumos cadou pe care l-a primit cu ocazia aniversării sale. Se pare că mama Ancăi a fost externată din spital și că starea sa de sănătate este bună, fiind tot ceea ce contează pentru îndrăgita vedetă tv.

"Ultima zi din primele patru decenii ale vietii mele ! Putin sau mult, depinde de perspectiva. In acesti 40 de ani am reusit, zic eu, destul de multe. Cea mai mare reusita insa, de departe, consta in familia mea: 6 copii buni, sanatosi si frumosi . Am fost mai mult decat binecuvantata de Dumnezeu din acest punct de vedere. Apreciez fiecare zi așa cum vine ea, sunt sănătoasă, ma am pe mine: echilibrata și cu gânduri bune. Sunt multumita ca nu ne lipseste nimic ,lucrez intr-un domeniu care imi place si am libertatea de a-mi alege joburile pe care le doresc. Ma simt recunoscatoare, norocoasa si in acelasi timp mandra pentru toate aceste lucruri, dar mai ales pentru oamenii care si-au intersectat drumurile cu al meu. Sper ca si urmatoarele patru decenii sa fie cel putin la fel de frumoase. Va pup si va imbratisez pe toti cei care ati fost, sunteti si imi veti fi alaturi. Iar cadoul cel mai frumos pe care l-am primit , este ca mama s-a externat ieri din spital dupa mai multe zile de investigatii in care am stat cu inima stransa iar vestile sunt bune!", a scris soția lui Adi Sînă pe contul ei de Facebook.