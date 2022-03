Citate dezamăgire oameni: „Suntem pe atât de orbi pe cât ne dorim”

Atunci când ai așteptări, este foarte probabil să treci prin etape dificile cu oamenii din jurul tău. Aceștia te pot dezamăgi atunci când lumea ta pare că funcționează perfect. Citește aceste citate dezamăgire oameni și învață în cine să ai încredere cu adevărat!

Prea multe dezamăgiri sunt în general semnul a prea multe așteptări.



Ajungem să trăim în relații toxice pentru că nu ținem cont de semnele negative pe care le vedem de la început. Ne facem că nu le vedem de frică să nu îl pierdem pe acel cineva.

Nu îi învinovăți pe ceilalți pentru dezamăgirile pe care le trăiești, tu ești de vină că ai așteptări prea mari… / Don’t blame people for dissapointing you, blame yourself for expecting too much from them.

Mânia este iubirea dezamăgită. / Anger is love dissapointed.

Niciodată să nu ai încredere în cineva care te-a dezamăgit de mai mult de două ori. Prima dată a fost un semnal de alarmă, a doua oară a fost o lecție iar mai mult de două ori înseamnă că se folosește de tine.

Râzi cu mulți, nu avea încredere în nimeni.

Orice ai face nu te întoarce niciodată la persoana sau situația care te-a făcut să suferi. – Frank Ocean

Succesul este ceea ce se întâmplă după ce ai supraviețuit dezamăgirilor…

Peste 20 de ani vei fi mai dezamăgit de lucrurile pe care nu le-ai făcut decât de cele pe care le-ai făcut. Așa că uită de siguranță și explorează puțin, visează, descoperă!

Inima mea s-a răcit prea mult ca să mai poată iubi.

Posibil încă să te iubească. Probabil că încă te iubește. Probabil nu știe ce vrea. Probabil încă se gândește la tine tot timpul. Dar nu asta contează. Ce contează e ce face în privința asta. Iar ceea ce face e nimic. Iar dacă el nu face nimic nici tu nu ar trebui să faci ceva.

Ai nevoie de cineva care să îți arate cu adevărat că te vrea în viața lui.

Învăț să iubesc sunetul pașilor mei care se îndepărtează de ceea ce nu a fost să fie pentru mine…

Dacă te-ai comporta cu mine așa cum mă comport eu cu tine m-ai urî.