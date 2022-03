Andreea Raicu, motivele pentru care relațiile sale au eșuat. Vedeta a spus, în sfârșit, lucrurilor pe nume

Andreea Raicu a învățat din greșelile trecutului și a devenit mult mai conștientă de nevoile sale în urma relațiilor trecute. Acum, vedeta și-a deschis sufletul și a dezvăluit motivele pentru care este în continuare singură.

Andreea Raicu este una dintre cele mai feminine prezențe autohtone, care a știut să se ridice de fiecare dată când a fost la pământ. Totuși, în viața personală, lucrurile nu stat atât de bine precum în cea profesională.

Andreea Raicu a avut parte de relații eșuate care i-au lăsat un gol în suflet, însă, de pe urma cărora, vedeta a avut lucruri importante de învățat.

Invitată recent în podcastul lui Horia Brenciu, vedeta a spus că fiecare experiență a ajutat-o să devină omul care este astăzi.

"Am fost de curând la o emisiune și mi-a zis: «Cum te descurci cu relațiile pentru că ai avut numai relații eșuate». Nu, faptul că eu nu sunt măritată în acest moment, înseamnă că am avut doar relații eșuate?

Nu, am avut niște relații care m-au învățat niște lucruri excepționale și care m-au învățat să mă înțeleg. Să mă vindec de toate rănile mele, pentru că nu poți să te vindeci citind cărți, acum să fim serioși, le citim.

Le înțelegem la nivel cognitiv și le asimilăm doar în experiențe.”, a spus fosta prezentatoare tv în emisiunea lui Brenciu.

Mai mult, pentru a-și vindeca pe deplin rănile trecutului, Andreea Raicu a apelat la terapie. Acest lucru a făcut-o pe vedetă să își conștientizeze copilul interior și să se apele către nevoile sale.

„În terapie am descoperit un lucru foarte important de care nu eram conștientă. Dar lucrând foarte mult am înțeles asta, că în mine erau două energii: era acel copil, imatur emoțional și înfricoșat, să se arate așa cum este și partea asta: eu pot, eu sunt o femeie puternică, o femeie independentă, nu am nevoie de nimic de la nimeni și am capacitatea să fac absolut orice.[...]

Eu nu mi-am dat seama de imaginea pe care mi-am creat-o în fața lumii. Am învățat că am voie să greșesc și e ok. Este o eliberare acest lucru”, i-a mai spus Andreea Raicu lui Horia Brenciu, în cadrul podcastului.