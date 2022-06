Aproape unu din trei copii din mediul rural a luat sub 5 la examen. Câteva dintre cauzele dezastrului educației precare

Unu din trei copii de la sate n-a reușit să ia o medie peste 5 față de unu din 10 elevi din mediul urban, arată datele oficiale.

București, 23 iunie 2022: Copiii din mediul rural au luat de trei ori mai multe medii sub 5 la Evaluarea Națională față de cei din mediul urban. Mai exact, aproape unu din trei copii de la sate n-a reușit să ia o medie peste 5 față de unu din 10 elevi din mediul urban, arată datele oficiale. În același timp, elevii din orașe au luat de zece ori mai multe medii de 10 față de copiii de la sate.

Diferențe semnificative se văd și în privința mediilor peste 9 între elevii din mediul urban și cei din mediul rural. În mediul urban, sunt de zece ori mai mulți elevi cu medii de 10 față de mediul rural, de șapte ori mai multe medii între 9,5 și 9,99.

Rezultatele din mediul rural și mediul urban: anul acesta versus anul trecut

Anul trecut, 37,43% dintre copii de la sate au luat sub 5 față de 14.35% din mediul urban. Așadar, se menține o diferență de circa 20% între elevi (în funcție de mediul de rezidență) față de anul trecut.

Tot anul acesta, elevii din rural au înregistrat de două ori mai multe medii între 5 și 5,49 comparativ cu elevii de la orașe. O diferență aproape dublă este și la notele între 5,5 și 5, 99.

Cauzele clivajului dintre rural și urban

„ Din păcate, vedem aceleași diferențe, mari, ca în anii trecuți. Cel mai mare clivaj se vede la proba de Matematică, unde peste 36% dintre copiii de la sate au luat sub 5. Comparativ, în mediul urban 14% au obținut note sub acest prag. La Română, aproape unu din patru elevi de la sate nu au reușit să obțină o medie sub 5. Aceste cifre dureroase evidențiază mai multe probleme: elevii din mediile cele mai vulnerabile primesc prea puțin sprijin educațional acasă și la școală, avem foarte mulți adolescenți care n-au acces la resurse de bază precum rechizitele, iar școala rămâne neatractivă. Având în vedere că 40% dintre elevii care au participat la examen sunt din mediul rural, aceste rezultate ar trebui să fie de interes prioritar pentru toți decidenții din educație“ , a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

„ Este clar că în comunitățile vulnerabile este nevoie de măsuri integrate care să contribuie la creșterea calității educației. Asta presupune investiții în formarea profesorilor, în infrastructura fizică și digitală și implementarea unei metodologii unitare pentru a combate factorii de risc legați de abandonul școlar. Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere că unul dintre efectele pandemiei a fost pierderile de învățare“ , a mai explicat Mihaela Nabăr.

Potrivit datelor din ultimele rapoarte realizate de fundația World Vision România pe comunitățile cele mai vulnerabile din mediul rural:

Aproape jumătate dintre părinții care au copii în clasele V-VIII spun că le este greu să-i ajute cu lecțiile la matematică;

Pentru unu din cinci părinți de adolescenți, cel mai greu a fost să ofere sprijin la Limba Română;

24% dintre copii nu sunt ajutați de nimeni la teme;

14% dintre părinții elevilor de gimnaziu spun că nu fac nimic dacă ai lor copii nu se descurcă la teme;

47% dintre elevii spun că le place doar uneori sau nu le place niciodată;

Aproape o treime dintre profesori spun că proporția elevilor cu pierderi de învățare este între un sfert și o jumătate din totalul clasei;

Doar 67% dintre părinți susțin că profesorii folosesc metode atractive de predare;

Doar 35% dintre adolescenți au suficiente rechizite și cărţi pentru școală.

Evaluarea Națională, prin ochii tinerilor din program

World Vision România a inclus de la începutul acestui an școlar în programul Vreau în clasa a 9-a încă 30 de copii de clasa a VIII-a, pe lângă cei peste 900 elevi de liceu pe care îi susține în prezent să continue studiile prin sesiuni de mentorat, meditații și sesiuni de orientare vocațională și dezvoltare personală.

Astăzi, când toți adolescenții așteptau cu sufletul la gură rezultatele, Mihai, bursier în cadrul programului Vreau în clasa a 9-a, ne-a scris: ,,Am luat 9,70 la română și 9,80 la matematică." Băiatul de 15 ani își dorește să ajungă dintr-un sat din Ialomița la liceu în București. Pentru acest lucru, organizația World Vision România derulează campania Copiii VOR puterea , menită să îi ajute pe tinerii din mediul rural să-și atingă potențialul. Fiecare doritor poate dona prin SMS la 8845 cu textul LICEU (2 euro/lună) sau direct pe site-ul organizației: https://bit.ly/3tYx3cK .

Peste 93 % dintre copiii susținuți în clasa a VIII-a prin programul Vreau în clasa a 9-a au luat peste 5 la Evaluarea Națională.

„ La matematică a fost mai greu la examen față de simulare, iar la română mi s-a părut mai ușor față de simulare. Mă bucur că am reușit să iau la ambele note suficient de mari cât să mă asigur că am media necesară (8.04) pentru a intra la un liceu din București“, a afirmat Sara (14 ani), absolventă de clasa a VIII-a dintr-un sat din județul Ialomița.

„ Am luat exact notele la care mă așteptam, conform baremului: 9,50 la Română și 8,45 la Matematică. Sunt foarte fericit că voi putea să intru la un liceu bun cu profil de Matematică-Informatică“, ne-a spus și Vlad (14 ani), unul dintre colegii Sarei.