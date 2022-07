Uite ce frumoasă este fiica lui Virgil Ianțu! Jasmina a împlinit 17 ani, iar tatăl său i-a făcut o urare specială

Virgil Ianțu are toate motivele pentru care să fie mândru. Fiica sa, Jasmina, a împlinit 17 ani și este o adevărată domnișoară. Omul de televiziune a publicat ieri o fotografie cu toată familia și i-a adresat o urare emoționantă fiicei sale.

Virgil Ianțu este un tătic mândru, și are și toate motivele pentru care să fie așa! Omul de televiziune este tată de adolescentă, iar fiica lui, Jasmina, a împlinit de curând 17 ani.

Virgil Ianțu a devenit tată de fată în urmă cu 17 ani, iar de atunci viața sa s-a schimbat complet. Artistul are o familie frumoasă, iar fotografia publicată de el, cu ocazia aniversării fiicei sale, ne demonstrează că legătura pe care o are cu cei dragi este cea mai mare împlinire a sa.

„La mulți ani, Jasmina și îți mulțumim pentru dragostea pe care ne-o arăți nouă și celor din jur. Nu știu când au trecut 17 ani, dar voiam să îți spun că ești un copil minunat, cu un suflet bun și cald, ești deșteaptă și plină de viață și din fericire ai și mult umor.

Pentru noi ești copilul perfect. La mulți ani și îți doresc să ajungi o bătrânică fericită! #love #family #tatadefata”, a scris Virgil Ianțu, pe pagina sa de socializare.

Virgil Ianțu nu s-a căsătorit (încă)

Virgil Ianțu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Roxana Alexandru, de mai bine de 20 de ani. Cei doi au o familie frumoasă și își împart viața, cu bune și cu rele, fără ca măcar să aibă un certificat de căsătorie.

Omul de televiziune a considerat că nu o hârtie este importantă în ceea ce privește o familie, astfel că niciunul dintre ei nu s-a grăbit să facă pasul cel mare.

„E cerută, e acceptată, inclusiv eu sunt acceptat. Ne iubim de 20 de ani și ne cunoaștem de 22 de ani. Am cerut-o frumos de soție. În ziua în care s-a născut Jasmine, eu am pregătit un săculeț pe care i l-am pus la mânuță… și era și un inel și era și un bilețel pe care scria că «Tati este timid și dacă ai vrea să fii soția lui. Fac eu lucrul acesta pentru el». Eram de față și a zis da. S-a bucurat de această cerere. Nu am apucat să ne căsătorim. Ea muncește, eu muncesc”, a mărturisit Virgil în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

