Mihai Mitoșeru, viața după Noemi! Prezentatorul iubește din nou

Mihai Mitoșeru iubește din nou, după despărțirea de Noemi. Prezentatorul tv a început o nouă poveste de dragoste și chiar dacă se află la început de drum, el a dat-o uitării pe fosta sa iubită.

A reapărut soarele pe strada lui Mihai Mitoșeru, asta după ce prezentatorul s-a separat de iubita lui. Noemi, cu care a trăit o poveste tumultoasă de dragoste.

Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat în urmă cu trei ani, la notar și și-au promis că vor rămâne prieteni. Deși bârfele din presă zvoneau că cei doi s-ar fi împăcat, realitatea era cu totul alta. Acum, prezentatorul a dat-o uitării pe Noemi și a început o nouă poveste de dragoste, însă încă nu prea să dea prea multe detalii despre cea care i-a furat inima.

”Am cunoscut o fată și care e chiar ok! Dar suntem la început, ne vedem! Eu încă sunt fricos pentru că mă gândesc, nu se poate, prea e ok! Trebuie să aibă ea o problemă!”, a spus Mihai Mitoșeru pentru Click.ro.

Se pare că Mihai Mitoșeru are nevoie de timp pentru a se încrede din nou într-o poveste de iubire, însă, cert este că nu și-a pierdut speranța că va întâlni femeia potrivită pentru el. Prezentatorul crede în continuare în căsătorie, însă mărturisește că iubirea nu depinde de acest pas.

”Da! Dar nu am de-astea! Eu am terminat divorțul pupându-mă cu soția mea și plângând amândoi, nu... Dar nici nu pot să spun că aș putea să am o relație doar ca să am și cu oricine doar ca să am o relație. Asta nu!”, a mai zis Mihai Mitoșeru.