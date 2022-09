Rochia aia roșie: Edward Sanda și Vijay lansează împreună o piesă fresh

Compusă de către Edward Sanda și Vijay, piesa „Rochia aia roșie" te poartă într-o călătorie plină de senzualitate, iubire și dorință

După ce ne-a purtat într-o „Vacanță în inima ta", Edward Sanda lansează alături de Vijay un single fresh, cu o poveste efervescentă. „Ia-ți rochia aia roșie/ Care mi-a luat mințile/ De corpul tău m-ai făcut dependent/ Tot ce gândesc acum este indecent" sunt „gândurile" pe care Edward Sanda le pune în versuri alături de Vijay.



Compusă de către Edward Sanda și Vijay, piesa „Rochia aia roșie" te poartă într-o călătorie plină de senzualitate, iubire și dorință. Clipul surprinde prin imagini esența single-ului și anume că iubirea și pasiunea sunt ingredientele cheie ce duc la reușita unei relații.



„#RochiaAiaRoșie descrie cel mai bine sentimentul de atracție pe care îl ai pentru o femeie. Am scris această piesă anul trecut și am lăsat-o în sertar iar acum două luni am postat refrenul pe TikTok și a început să prindă. Vijay este un prieten și un artist cu un potențial foarte mare pe care îl apreciez și îl respect. Colaborarea cu el s-a întâmplat foarte rapid, noi lucrând împreună de ceva vreme în studio, iar influența lui latino s-a potrivit perfect pe single", spune Edward.



Edward Sanda a debutat cu piesa și clipul „Doar pe a ta", un featuring cu Ioana Ignat, ce a cucerit topurile de specialitate. Au urmat piese precum „Haine scumpe", „Nicio zi fără tine", „În palma ta" (alături de Ioana Ignat), „Vintage" (un featuring cu Lidia Buble), care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube și „În Tandem" alături de Arando Marquez. De-a lungul timpului, Edward a colaborat cu artiști precum AMNA, Lidia Buble, iar alături de Cleopatra Stratan a lansat „Dragoste, vă rog", o piesă îndemn pentru toți cei care iubesc, dar lasă orgoliile să le conducă mintea și inimile frânte.



Gheorghe Vijai, cunoscut drept Vijay, este un cântăreț și compozitor român din București. În urmă cu șase luni a lansat „Baila Conmigo" , primul single din cariera sa muzicală.

