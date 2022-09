Tatăl Andreei Bălan s-a confruntat cu stări de anxietate. Cum se simte acum Săndel Bălan și de ce nu vorbește cu fiica sa?

Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan s-a confruntat cu stări puternice de anxietate, care l-au oprit din a-și desfășura activitatea zilnică. Ce relație are acum cu artista?

Săndel Bălan locuiește de câțiva ani singur la Ploiești, asta după ce a divorțat de mama artistei, iar aceasta s-a mutat la București, pentru a avea grijă de nepoatele sale. În prezent, tatăl Andreei Bălan nu are o relație apropiată cu fiica sa și spune că Andreea nu își dorește ca el să dea prea multe interviuri în presă.

„Andreea nu vrea ca eu să mai apar în presă, îmi spune că nici tații altor artiști nu fac asta. Ea nu-mi mai vorbește de o perioadă lungă. Nu vreau să stau toată viața părăsit și să mă cert cu propriul copil. Și dacă aveam zece copii și mă certam cu unul dintre ei, acest lucru te rănește”, a povestit Săndel Bălan, pentru playtech.ro.

Din cauza faptului că s-a simțit copleșit de multitudinea de situații cu care s-a confruntat în ultima vreme, Săndel Bălan a ajuns să fie anxios, astfel că a avut nevoie de o pauză de la activitatea profesională.

„Sunt foarte bine acum. Sunt campion la tenis de masă. Și datorită faptului că în această perioadă m-am antrenat. Aveam o stare de anxietate. La un moment dat, nu mai aveam aceeași energie, ci doar la jumătate.

Și m-am speriat foarte tare, pentru că puteau fi cauze diverse. Probabil că fiind foarte aglomerat și mai dinamic, eu mă mai și enervez, câteodată, am văzut o colaborare ca un dezastru. Persoana respectivă voia ca mâine să fie deja ca Smiley”, a mai povestit bărbatul.

Săndel Bălan își ia în serios rolul de manager, astfel că programul său este unul destul de aglomerat. Însă pauza pe care și-a luat-o a fost binevenită, iar acum și-a reîncărcat bateriile.

„Eu am spectacole foarte multe cu Leea D. Adunându-se foarte multe, mintea a obosit. Am oprit lucrările, timp de o lună și jumătate, apoi mi-am revenit. Am luat și vitamine. Pauza a fost foarte bună, ca un concediu.", a adăugat tatăl Andreei Bălan.

Vizionare placuta