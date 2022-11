Gabriela Cristea, din nou pe patul de spital! Semnele sunt îngrijorătoare! Ce a declarat vedeta?

Gabriela Cristea nu trece prin cea mai bună perioadă din viața sa, asta pentru că problemele de sănătate repetate îi afectează ritmul de zi cu zi. Vedeta a ajuns din nou pe patul de spital, fiind a 3-a oară în ultimele 4 luni când a solicitat ajutorul medicilor.

Prezentatoarea tv se confruntă cu o colică renală, iar primele simptome resimțite au fost febra și frisoanele. Gabriela Cristea a postat câteva imagini de pe patul de spital, iar ulterior le-a dezvăluit internauților chinul prin care trece, de câteva luni încoace.

''Dragilor, va multumesc din suflet pentru mesajele de incurajare din acest weekend. Da, am fost bolnava si taaaaare trista din cauza asta. Este a treia oara cand fac colica renala in ultimele 4 luni, deci este ingrijorator. Acum sunt bine, pe tratament inca dar nu mai pot continua asa la nesfarsit pentru in curand am sa devin imuna si la antibiotic.", a mărturisit vedeta, pe pagina sa de socializare.

Mai mult, Gabriela Cristea le-a spus internauților că are nevoie de o pauză să se odihnească, pentru a-i da timp corpului să se refacă. Ea vrea să facă și câteva analize și investigații mai amănunțite, mai ales că problemele sale de sănătate se tot repetă de câteva luni încoace.

Dupa seria de tratament in curs am nevoie de o pauza sa se curete organismul si am sa merg la investigatii suplimentare. Am nevoie sa fiu sanatoasa pentru mine si familia mea, am nevoie sa fiu sanatoasa ca sa-mi duc proiectele la bun sfarsit.

Azi a fost prima zi fara febra si frison, prima zi in care am iesit din casa si am inceput sa ma simt din nou bine. Gandurile voastre mi-au dat putere si va multumesc ca mi-ati scris. Va imbratisez cu drag!'', a mai declarat Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.