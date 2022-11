Secretul siluetei Ancăi Serea, după 6 nașteri. Care sunt alimentele pe care nu le consumă niciodată?

Anca Serea este o mămică model, iar sute de femei îi urmează sfaturile. Recent, ea a vorbit despre alimentația sa, mai ales că, după 6 nașteri, soția lui Adi Sână are o siluetă de invidiat. Vedeta a mărturisit că nu a consumat niciodată alcool și că se ține departe de dulciuri, mai ales că nu este fan al zahărului. Nici carnea nu se regăsește prea des în meniul ei și evită să consume preparatele nesănătoase.

„Cred că muncesc foarte mult și sunt un om foarte activ, optimist și găsesc o rezolvare în tot ceea ce fac. Nu am niciun secret. Poate și pentru că eu chiar nu am fumat niciodată, nu beau alcool, mănânc sănătos și evit alimentele care sunt nesănătoase și așa mai departe.

Anca Serea recunoaște că nu a fost niciodată interesată de alcool, iar până în prezent nu a gustat nicio băutură de acest gen. Frumoasa mămică a fost întrebată dacă și-a impus să nu consume alcool, însă răspunsul ei a fost că negativ.

„Nu. Pur și simplu nu am băut niciodată. Nu mă atrage deloc. Nu mi se potrivește. Cred că o femeie, în general, ar trebui să aibă o conduită și nu că aș avea ceva, Doamne ferește!, cu doamnele care consumă alcool, dar nu am încercat. Nu am fost curioasă. Nu am avut curiozitatea aceasta”.