Mihai Bendeac, impresionat de concertele lui Fuego! Ce spune actorul despre prestațiile lui Fuego?

Mihai Bendeac s-a arătat impresionat de concertele lui Fuego și a ținut să le împărtășească și internauților concluziile la care a ajuns, după ce a văzut cât este de iubit artistul.

Bendeac a comparat concertele lui Fuego cu cele ale lui Ștefan Bănică Jr. sau ale Deliei și nu i-a venit să creadă când a văzut cât de multă lume îl iubește pe artist. Actorul a menționat și faptul că publicul lui Fuego este unul numeros, care, din apreciere, îi oferă acestuia multe buchete de flori.

„M-am nimerit într-o noapte, înainte să mă culc, și am văzut treaba asta. Și am simțit nevoia s-o comentez live. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că mie mi se pare că Fuego e foarte șmecher, jur. Există artiști români – Fuego, Ștefan Bănică jr, Loredana, Andra, Delia, Florin Salam – care pe scenă… stai cuminte că se dă cu praf de liniște. Dar în același timp mă uitam la construcțua din jurul lui Fuego și mi se pare. Mi se pare că marketingul este absolut senzațional, este genial”, le-a transmis Mihai Bendeac fanilor lui, pe Instagram, potrivit Spynews.ro.