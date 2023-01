Dorian Popa, o nouă intervenție estetică! Cum se simte acum artistul?

Dorian Popa nu face niciun compromis în ceea ce privește look-ul său. Artistul are mare grijă de felul în care arată și nu ezită să se supună intervențiilor estetice, pentru a ajunge la look-ul dorit.

Recent, el și-a dorit o nouă schimbare de look, mai exact un implant de păr, a treia procedură de acest fel. Artistul a povestit totul pe pagina sa de socializare și i-a asigurat pe fanii lui că se simte foarte bine, iar în curând nu va mai avea goluri în păr.

„Frații mei, este oficial, am dat jos plantația. Începem procedeul de îndesire. Astăzi facem completări, implantul pe care îl am e foarte blană, dar s-a mai dus pe aici, așa că aveam un gol-două care mă supără. Intrăm în 2023 cu refresh la maxim! (…) Gata extracția, de la spate s-a luat răsadul și acum urmează să îl plantăm frumos în toate golișoarele. HÎTZ, Johnutzule, oficial am ajuns acasă…”, a povestit Dorian Popa, pe social media.