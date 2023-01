Dan Negru, detalii inedite despre familia sa. Cum își educă omul de televiziune cei doi copii?

Dan Negru este rezervat în ceea ce privește viața sa personală și se ține departe de evenimentele mondene. El preferă să se bucure de momentele cu cei dragi în intimitate, fără a-și posta problemele sau bucuriile pe rețelele de socializare.

Recent, în cadrul unui interviu pentru unica.ro, prezentatorul tv a vorbit despre relația pe care o are cu copiii săi, dar și ce educație a ales el și soția sa, Codruța, să le ofere. Mai mult, Dan Negru a fost întrebat ce crede despre faptul că tot mai multe persoane publice din România ajung să își petreacă bătrânețea la cămin.

Omul de televiziune nu își dorește să iasă în evidență cu detalii din viața sa privată, astfel că ezită să își expună familia pe rețelele de socializare. Nici soția sa nu este adepta lumii mondene, astfel că cei doi își trăiesc discret viața, departe de ochii curioșilor.

Dan Negru este atent la educația copiilor săi, Dara și Bogdan, adolescenți în toată firea. El și soția sa au grijă ca cei doi copii ai lor să nu fie prea răsfățați și să primească exact atât cât le trebuie pentru a putea deveni adulți maturi, care pot să stea pe picioarele lor.

„Adolescența e grea în orice perioadă ar fi ea și oriunde s-ar întâmpla. «Oameni care învață să meargă pe valuri», spunea Nichita despre adolescenți. Căutăm calea de mijloc întotdeauna. Nici să nu creadă că sunt cei mai răsfățați, dar nici frustrați că le lipsesc toate. Mi se întâmplă să fiu adeseori invitat la conferințe publice și mi se cere să povestesc cât de greu mi-a fost mie în copilărie și cum am reușit totuși să fac performanța într-un domeniu.

Or mie nu mi-a fost greu în copilărie, nu am avut o adolescență cu lipsuri, dimpotrivă, eram cât se putea de iubit și răsfățat de părinții mei. Cred într-o copilărie fără excese. Eu am avut-o”, a mai spus Dan Negru.