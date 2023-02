La mulți ani, Victor Rebengiuc! Marele actor împlinește astăzi 90 de ani

Victor Rebengiuc împlinește astăzi vârsta de 90 de ani. Actorul continuă să joace la Teatrul Bulandra, piesa "Tatăl" și la TNB, piesa "Regele moare", declarând că cele două distribuții sunt ultimele sale roluri.

După o activitate de 67 de ani, marele actor a României și-a anunțat publicul că își va încheia cariera actoricească cu cele 2 roluri pe care le joacă în prezent.

Ulterior, marele actor a revenit cu precizări noi pe pagina sa de Facebook. El a precizat că va juca ultimele 2 piese până când sănătatea îi va permite, sau până când direcțiunile teatrelor vor considera de cuviință.

Ca o ironie a sorții, Victor Rebengiuc a crescut fără tată, suferind toată viață de pe urma golului patern. Acum, el joacă piesa de teatru cu același nume.

Actorul a aflat târziu că are rude din partea tatălui, însă nu l-a mai interesat să le cunoască.

"Am crescut fără tată, care ne-a părăsit pe mine și pe fratele meu când eram foarte mici, eu cred că aveam 2 ani și el 1 an. Am fost crescut de bunici, din fericire, pentru că am avut niște bunici materni foarte buni. Cealaltă parte a familiei, familia din partea lui taică-meu, n-am cunoscut-o. Era de pe undeva de prin Moldova și n-am avut ocazia să-i cunosc.

N-am știut că avem rude. Am aflat târziu, când eram actor deja, lumea mă cunoștea: Auzi, să știi că eu sunt unchiul tău! Să fii sănătos, i-am spus, târziu mi-atragi atenția asupra acestui lucru. Am simțit întotdeauna lipsa unui tată. E altceva când ai un tată, mi-nchipui, când ai cum să te sfătuiești cu el în legătură cu fel de fel de lucruri care ți se întâmplă copil fiind. Evident că m-a marcat”, a povestit actorul, pentru Adevarul.ro.