Gabriela Prisăcariu, mamă de doi? Ce spune vedeta despre mărirea familiei: Ne vom gândi și la al doilea copil...

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au schimbat radical viața, după venirea pe lume a micuțului lor, Tiago. Cel mic primește toată atenția și iubirea părinților săi, astfel că Dani și Gabriela au mare grijă ca lui Tiago să nu îi lipsească nimic.

Recent, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre posibilitatea de a-și mări familia și a-i face un frățior sau o surioară lui Tiago. Modelul a mărturisit că își dorește să aibă doi copii, însă, momentan, mai așteaptă până când fiul ei va mai crește.

„Momentan nu ne gândim să mărim familia! Întotdeauna am spus că o să am doi copii pentru că eu sunt singură la părinți și mi-am dorit să am un frate. Văd cât de greu este și atunci ne mai gândim puțin. Am zis că în momentul în care voi dormi o noapte întreagă, atunci ne vom gândi și la al doilea copil”, a declarat Gabriela Prisăcariu pentru Playtech.ro.