Gina Pistol și-a ales două rochii de mireasă. Vedeta de la Chefi la cuțite și Smiley își unesc destinele luna aceasta

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul autohton, iar împreună sunt părinții micuței Josephine, fetiță pe care și-au dorit-o mult timp. Acum, cei doi se pregătesc de nuntă, așa cum au anunțat pe pagina lor de Youtube.

Smiley a povestit cum a fost cererea în căsătorie, mai ales că se gândise la acest moment de dinainte ca micuța lor să vină pe lume. El a fost sfătuit de nașa celor doi cu privire la inelul de logodnă, care a fost realizat special pentru Gina.

„Momentul acesta îl aveam în cap de mult timp, chiar înainte să aflu că este gravidă. Ea nu știa. Se petrec multe lucruri în capul meu de nu știe nimeni. M-am gândit la foarte multe variante. Puteam să fac așa cu artificii, cu prieteni, ca-n filme… și cumva m-am gândit că trebuie să fie un moment al nostru cu care suntem obișnuiți.

Mi-am dat seama că cererea în căsătorie trebuie să fie una normală, la noi în casă, cu fiica noastră. Am avut inelul ascuns în casă. Fiica noastră este extrem de simpatică și am zis că na… Josephine avea 8-9 luni. (…) Nu mă așteptam ca Gina să fie plină de spume la propriu. Eu m-am pregătit, cum formulez. Nu am știut că ea nu a auzit. Nu mai știu ce i-am zis.", a povestit artistul pe canalul său de Youtube.