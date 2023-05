Claudia Pătrășcanu le îndeplinește toate dorințele băieților ei! Propunerea din partea copiilor pe care nu a putut să o refuze

Claudia Pătrășcanu este o mamă grijulie și are grijă ca băieților ei să nu le lipsească nimic. Acum, vedeta se pregătește de mutarea în casa viselor sale, tot în Constanța. După despărțirea de Gabi Bădălău, artista a plecat la Constanța, acolo unde a locuit în casa mamei sale. După o perioadă, ea a decis că este cazul să locuiască singură, astfel că și-a cumpărat o vilă la malul mării, pe care și-a amenajat-o după bunul plac.

Claudia Pătrășcanu și cei doi băieți ai săi se vor muta în curând în noua casă, iar fiecare va avea camera sa. Totuși, artista a primit o propunere neașteptată din partea copiilor, care au rugat-o să doarmă împreună.

Ei au vrut o cameră cu două paturi, fiindcă vor dormi împreună. Vor să simtă și ei frăția. Vor dormi tot împreună, pentru o vreme! Ei și-au dorit o cameră comună, eu nu i-am influențat cu nimic. Mai mult, am zis că dacă după opt ani de dormit împreună, eu și băieții mei, urmează acum, odată cu mutarea, un fel de separare, în sensul că vom fi în aceeași casă, dar eu în camera mea și ei în a lor”, a declarat fosta soție a lui Gabi Bădălău pentru playtech.ro.

Astfel, Claudia nu a insistat cu separarea celor mici și le-a pregătit o cameră comună, cu câte două paturi. Mai mult, micuții au dorit ca în weekend să poată dormi cu mama lor.

Și apoi au revenit cu o rugăminte aparte, de genul, «Mamă, ne mai primești în patul tău, măcar în weekend?». Și atunci am stabilit că, în weekend, dăm dezlegare la dormitul împreună. În cursul săptămânii dorm singuri, iar eu la fel! Fiecare singur! Mai în glumă, mai în serios, le-am și spus că eu cred că voi dormi cu băieții mei până la 18 ani. Dar acum sunt încă mici, au nevoie de prezența mamei”, a mai spus cântăreața.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, împreună în curtea școlii, la început de an școlar. Mesajul postat de Claudia Pătrășcanu

„Pentru ei, ca să nu fie foarte, foarte grea despărțirea asta, din pricina căreia par să sufere destul de mult, am ales să accept ce mi-au propus, adică să doarmă împreună… «Mami, măcar să dormim împreună, eu cu Nico!», mi-a spus cel mare.

Artista recunoaște că și ea se bucură atunci când cei mici vin să doarmă cu ea. Claudia este fericită că Nicolas și Gabriel se înțeleg atât de bine și au o relație atât apropiată.

Claudia Pătrășcanu își dorește să devină din nou mamă! Ce planuri are vedeta pentru anul 2023?

„Acum sunt și eu puțin egoistă și recunosc că și mie mi-a plăcut să dorm alături de copiii mei. Să-i simt, să-i miros, să-i am aproape. Dar vremea trece, așa că a venit vremea în care trebuie să-i obișnuiesc să doarmă și separat. Ușor, ușor, au înțeles situația, dar nu vor să aibă încă o cameră a lor. Sunt încă la faza în care împart frăția și nu pot decât să mă bucur pentru asta!”, a mai spus ea.

Pentru că vacanța mare se apropie cu pași repezi, Claudia Pătrășcanu s-a gândit deja unde va merge cu cei mici. Ea le-a pregătit o surpriză frumoasă, astfel că vor pleca la un parc de distracții din Germania.

„În vara asta, imediat ce se ia vacanță, plec cu cei mici la un parc de distracții, undeva în Europa. Nu vreau să-i mai duc la mare, la soare, la noi sau chiar și în străinătate. Am ales de comun acord un parc de distracții. Am evitat Disneyland și am ales Europa Park, din Germania. Amândoi își doresc acest lucru la fel de mult.”, a mărturisit vedeta.