Dorian Popa a fost surprins neplăcut de colegii din Pariu cu viața. Refuzul actorilor l-a dezamăgit pe Dorian Popa!

Dorian Popa este astăzi unul dintre cei mai urmăriți influenceri din mediul online, iar începuturile sale au fost acum câțiva ani, o dată cu lansarea serialului "Pariu cu viața". Dorian și-a început cariera ca personaj principal într-o serial pentru adolescenți, care a avut un succes răsunător în acea perioadă.

De dragul vremurilor bune, Dorian Popa și-a dorit să reunească colegii din "Pariu cu viața" și să înceapă un proiect nou, după modelul serialului care i-au consacrat. Din păcate pentru artist, el a întâmpinat multe refuzuri și a rămas cu un gust amar în urma discuțiilor avute cu foștii săi colegi.

"Păi nu am fost 5 sezoane într-un musical pentru copii, vrei să mă întorc de unde am plecat? Nu am nicio problemă! Îmi este dor de „Pariu cu viața" de mor. Musical? Da, de ce nu? Am încercat o dată. (n.r. o reuniune) Am fost, oarecum, surprins într-un mod nu tocmai plăcut că nu toată lumea a devenit empatică la ideea de a ne reuni. Nu era vorba de drepturi, că, până la urmă, OK, ne pot lua numele, dar nu ne pot lua identitățile, suntem aceiași oameni.

Dar nu ne-a ieșit. Dacă nu a ieșit prima oară, de ce ar ieși a doua? Eu am încercat, exemplul există online. Este un serial pe care am încercat să îl fac pe canalul meu de YouTube, nu ne-am strâns toți. De aici, concluziile le trageți voi, e simplu.", a declarat Dorian Popa, potrivit viva.ro.