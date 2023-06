Bianca Drăgușanu își asumă toate operațiile estetice pe care le-a făcut: M-am tăiat, m-am operat, m-am croșetat, e dureros...

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Bianca Drăgușanu a apelat de nenumărate ori la ajutorul medicului estetician, pentru a arăta așa cum își dorește. Vedeta este asumată atunci când vine vorba de intervențiile de înfrumusețare pe care le-a făcut de-a lungul anilor, totul pentru a ajunge la tiparul său de frumusețe.

Recent, Bianca Drăguțanu a vorbit cu sinceritate despre alegerile sale în materie de intervenții estetice și a mărturisit că procesul de transformare a fost unul dureros, însă este recunoscătoare că a întâlnit medici buni și dedicați. Ea nu a băgat în seamă criticile și răutățile pe care le-a primit de-a lungul timpului, iar dacă unele cuvinte au rănit-o.

M-am tăiat, m-am operat, m-am croșetat, e dureros. Timpul de vindecare e unul dureros. Spre fericirea mea, eu am operațiile reușite, dar puteau să fie nereușite. Și atunci, eu apreciez femeile naturale. Dar au fost niște cuvinte luate dintr-un context, de acum șase ani, dintr-o emisiune, și au fost puse cumva aiurea. M-am simțit lezată că cineva ar putea să creadă despre mine că eu am în vocabular cuvântul «urăsc». Eu sunt un om mult prea deștept ca să urăsc pe cineva sau ca să folosesc acest cuvânt. Nu există în vocabularul meu acest cuvânt”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru spectacola.ro.

Mă confrunt cu tot felul de știri false în ultima perioadă. Am fost foarte supărată zilele trecute pe o știre neadevărată despre mine. Pusă cu ghilimele: «Bianca Drăgușanu: Eu iubesc femeile naturale care se dau cu cremă de gălbenele». Nu există așa ceva. Cum puteți să scrieți așa ceva despre mine? Eu apreciez femeile, mai ales femeile naturale, pentru că eu am făcut niște sacrificii ca să fiu așa cum îmi doresc.

În continuare, blondina consideră că Antonia este o femeie norocoasă, asta pentru că este frumoasă natural, fără intervenția chirurgului plastician. Bianca a mai declarat că apreciază femeile frumoase natural, iar ea și-a dorit să aibă parte de acel chip la care a visat dintotdeauna.

„Eu n-am avut norocul Antoniei, de exemplu, care e naturală, de la Dumnezeu, are năsucul perfect, ochișorii. Eu m-am operat. Sunt niște sacrificii, am avut noroc de doctori buni. Acum sunt cum vreau eu. Înainte nu eram cum îmi doream. Despre asta vorbesc, eu apreciez femeile naturale și tot respectul din partea mea. Eu sunt un om foarte asumat și dacă eu consider că îmi stă bine cu ceva, am să insist pe acel lucru.”, a mai spus blondina.