Oana Roman suspină după împăcarea cu Marius Elisei? Nostalgia a cuprins-o pe fiica lui Petre Roman

Oana Roman suspină la împăcarea cu Marius Elisei, cel puțin așa reiese din ultima sa postare. Recent, s-au împlinit 9 ani de la căsătoria sa cu tatăl fiicei sale, dar și de la botezul Isabelei, fiica celor doi. Nostalgia a cuprins-o pe vedetă, care a împărtășit cu internauții gândurile sale.

„15 iunie 2014. Nouă ani de la botezul Isabelei și nunta mea. Câte am trăit între timp. Câte bucurii dar și cât greu. Am înfruntat multe și grele. Ne-am uzat și am obosit de multe ori. Și ne-am pierdut undeva pe drum. S-a rupt ceva și nu am reușit să reparăm. Isa este o minune de copil și bucuria din fiecare clipa a vieții noastre. Nu pot decât să fiu recunoscătoare și să mă rog să fim sănătoși cu toții”, a scris Oana Roman, pe pagina sa de Instagram.