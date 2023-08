Ce a pățit Mirela Vaida în vacanță la Disneyland Paris? Vedeta a tras concluzii despre cel mai căutat loc din Europa

Mirela Vaida a împărtășit recent experiența unei vacanțe în familie la Disneyland Paris, alături de soțul ei și copiii lor. Cu toate că au întâmpinat provocări cum ar fi aglomerația și prețurile ridicate, vedeta a subliniat că această călătorie a fost o oportunitate de a se bucura alături de familie și de a învăța lecții prețioase.

„Dincolo de aglomerația peste măsură, de zecile, poate sutele de mii de turiști zilnic, de cozile interminabile, de timpii mari de așteptare, de prețurile exagerate la orice, Disneyland este o experiență în sine. Am înțeles, și nu e prima oară când simt asta, că oamenii pot coexista pașnic, dacă sunt lăsați în pace, indiferent de rasă, de religie, de culoarea pielii, de cultură, de continent… Am văzut indieni, africani, mexicani, chinezi, europeni, evrei, americani, thailandezi comunicând unii cu ceilalți, fără să își știe limba, respectându-se unii pe alții, stand la aceleași cozi, bucurându-se de aceleași povești pentru copii, făcând cu mâna mascotelor Disney, aclamând, aplaudând artificiile, răbdând toanele copiilor lor, pentru că, dincolo de orice diferența de cultură, rasă, limba sau religie, ei, toți, aici, erau PĂRINȚI‼️❤️

Pe lângă bucuriile oferite de vacanța în Disneyland Paris, Mirela Vaida a împărtășit și o întâmplare care a avut loc la aeroport la întoarcerea în România. Acolo, ea a avut ocazia să întâlnească și să interacționeze cu Elisabeta Lipă și Simona Halep, cele două campioane ale României. Întâlnirea i-a oferit preentatoarei tv o lecție despre modestie și puterea exemplului pe care sportivii de performanță îl pot oferi.

„Apoi, la întoarcerea în țară, am călătorit în același avion cu două cele mai mari campioane ale României: Elisabeta Lipa și Simona Halep‼️? Am stat împreună tot atât de mult, că să așteptăm bagajele! Asta a fost a două lecție: despre modestie! Pt că performanță sportivă, dincolo că modelează corpul și mintea, formează caracterul! Le-am strâns mâna, au făcut poze cu copiii, am așteptat cuminți bagajele și le-am mulțumit că, datorită lor, România apare pe hartă”, a încheiat Mirela Vaida.