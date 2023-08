Deea Maxer, mesaj subtil pentru Dinu Maxer, după ce artistul a declarat că are o nouă iubită: Nu ai cum să schimbi alte persoane

După ce Dinu Maxer a dezvăluit că a intrat într-o nouă relație, păstrând identitatea partenerei în secret, Deea Maxer a postat recent un mesaj pe contul său de socializare, generând speculații despre o posibilă legătură cu fostul său soț.

Într-un interviu recent, Dinu Maxer a confirmat existența unei noi relații, însă a fost precaut în a dezvălui detalii despre partenera sa, exprimând dorința de a păstra această latură a vieții sale departe de ochii publicului. În acest context, Deea Maxer a postat un mesaj special, generând întrebări din partea fanilor în legătură cu fostul său soț.

Deși Deea Maxer nu a oferit detalii suplimentare, mesajul ei a generat speculații că ar putea face referire la situația sa personală și la noua relație a lui Dinu Maxer. Cu toate acestea, artista nu a confirmat acest lucru.

După anunțul lui Dinu Maxer despre noua sa relație, fani și admiratori au fost curioși să afle mai multe detalii. Totuși, de această dată, fostul soț al Deei Maxer a ales să păstreze aceste detalii private.

„Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum. Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”, a declarat Dinu Maxer, conform Cancan.