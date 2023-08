Magdalena Chihaia a confirmat relația cu Dinu Maxer: Da, suntem iubiți! Da, suntem împreună...

Recent, în urma numeroaselor zvonuri despre o posibilă relație, coregrafa și profesoara de dans Magdalena Chihaia a confirmat oficial povestea de iubire pe care o trăiește alături de Dinu Maxer. Declarația brunetei vine după ce cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice, iar Dinu Maxer a fost cel care a dat primele indicii cu privire la relația cu Magdalena.

La rândul său, Dinu Maxer a recunoscut că se află într-o nouă relație, însă și-a dorit să păstreze ascunsă identitatea femeii care l-a făcut să iubească din nou.

"Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum. Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declarăm nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!", a declarat recent Dinu Maxer conform sursei Cancan.