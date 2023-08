Violeta Bănică, drum diferit în viață față de părinții ei: Am doi părinți brilianți, pur și simplu...

În emisiunea "Întâlnire cu Arta" de la Spectacola și DC News, Violeta Bănică a vorbit despre pasiunea pentru artă, care s-a născut încă din copilărie, având în vedere că tatăl ei este un artist și actor cunoscut. Chiar dacă a crescut într-un mediu artistic, Violeta a ales o cale diferită și și-a exprimat dorința de a studia la Facultatea de Drept, dezvăluind că aceasta este direcția în care se simte atrasă. Deși muzica și actoria sunt pasiuni ale ei, a ales să nu își construiască cariera în aceste domenii.

„Mi-a plăcut de mică arta. Mi-a plăcut să desenez, deși desenam oribil, mi-a plăcut să pictez, să dansez, să cânt, să cânt la pian, actoria a început să-mi placă de mică. Toate lucrurile acestea cu care am fost învățată de mică, au devenit pasiunile mele, deși nu aș profesa în acest domeniu, pentru că, într-adevăr, îmi place mai mult partea aceasta de Drept, în care mă îndrept. Sunt lucruri cu care am fost învățată de când eram mică, pentru că am fost crescută într-o casă și într-un loc creativ, care își permitea să experimentezi tot felul de părți ale muzicii, ale vieții. Și în momentul în care am descoperit ce îmi place și ce nu îmi place, abia apoi am putut să aleg”, a declarat Violeta Bănică.