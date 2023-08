Cu ce se ocupă tatăl lui Ruby? Artista a fost crescută de bunica sa, însă se mândrește cu succesul părintelui său

Ruby, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, este recunoscută pentru energia și zâmbetul său, însă în spatele acestui zâmbet se ascund momente din copilărie care au marcat-o profund. Deși vedeta a fost întotdeauna deschisă cu fanii săi, detalii despre viața sa personală au fost rar dezvăluite. Se știe că Ruby a crescut sub grija bunicii sale, care a fost și mamă și tată pentru ea.

Părinții artistei au decis să se despartă când era încă mică, iar acest lucru a determinat-o să trăiască o mare parte din viață alături de bunica sa. Cu toate acestea, Ruby a învățat să ierte și să-și păstreze o legătură frumoasă cu părinții săi. În ciuda trecutului dificil, artista și-a construit o relație bazată pe respect față de tatăl ei.

Ruby este în continuare apropiată de tatăl său, care deține un restaurant în Constanța. Fiecare vizită în orașul natal este prilej de bucurie pentru artistă, care își vizitează tatăl la restaurantul pe care îl administrează. Acolo, se pot găsi burgeri delicioși și preparate speciale, iar Ruby a lăudat în repetate rânduri mâncarea pregătită chiar de tatăl său.

În timp ce Ruby continuă să strălucească în industria muzicală, tatăl ei, Manuel Grigore, a făcut și el apariții în lumea televiziunii. A participat în trecut la emisiunea "Chefi la cuțite", unde a dezvăluit povești din viața sa și a impresionat cu mâncărurile pe care le-a gătit. El este fondatorul unui local din Constanța, unde se pot savura mâncăruri gustoase la prețuri accesibile.

„Am o cârciumă în Centrul vechi, în Constanța, unde vindem grătare, burgeri. Eu le gătesc. Am lucrat ca ospătar pe timpuri. Am plecat în Italia și am stat acolo 27 de ani. Am luat-o și pe soția mea. Ruby a stat cu bunica acasă.

Am lucrat de la 16 ani la o întreprindere de prelucrare a lemnului. Pe mine m-a costat, mi-a scăpat pe mână un cuțit și mi-am tăiat două degete. La 16 ani am cunoscut-o pe soția mea, la 16 ani jumătate a rămas însărcinată cu Ruby. Am devenit tată la 18 ani. Cu Claudia mă mândresc în suflet. Nu îmi place să spun că sunt tatăl Claudiei (alias Ruby) pentru că pare că profit de fata mea. Cu mama Claudiei am stat până la 36 de ani. Mi-a dat prea multă libertate. Nu exista ea, existam doar eu. Am fost puțin golan, dar am iubit-o. Acum sunt recăsătorit”, a povestit tatăl artistei, la Antena 1.