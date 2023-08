Irinel Columbeanu, de nerecunoscut, în fața fostei sale vile de la Izvorani: Comparația este groaznică...

Irinel Columbeanu, în vârstă de 66 de ani, a acordat recent un interviu în care a vorbit despre trecutul său marcat de succese, iubiri mediatizate, dar și pierderi financiare. Fostul milionar a fost un nume cunoscut în lumea afacerilor și a showbiz-ului românesc, iar acum împărtășește cu publicul său povestea sa plină de schimbări și transformări radicale.

Relația sa cu Monica Gabor a fost una dintre cele mai mediatizate povești de iubire din showbiz-ul românesc. De la o avere impresionantă și un palat în Izvorani, Irinel Columbeanu a cunoscut transformări financiare majore care l-au condus într-o altă etapă a vieții sale.

Într-un interviu oferit în timpul unei plimbări cu barca pe Lacul Snagov, Columbeanu a făcut mărturisiri în premieră despre viața sa dinainte de a pierde averea familiei.

"I se vede acoperișul, acolo cu acoperișul prăbușit, cu bețele acelea care ies din el. Simt un mare regret, comparat cu unde stau acum comparația este groaznică. Acolo sus era camera mea, unde stăteam cu Oana...(…) Eram vecin cu jandarmii. Aici este pontonul unde m-am însurat ca să zic așa, unde am făcut nunta, vasul a acostat aici. A început să se clatine. Era să fie o mare nenorocire aici. Barca am vândut-o. Vecinii erau super ok. Erau și jandarmii, era și fiica domnului Băsescu," a spus el, pentru emisiunea Fiță cu Adiță.