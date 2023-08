Andreea Marin, despre educația fiicei sale: Pentru că se întâmplă atâtea nenorociri în această țară...

Andreea Marin are o relație apropiată cu fiica sa, Violeta, de care este și foarte mândră. Adolescenta studiază la un liceu privat din Capitală și se pregătește pentru admiterea la Facultatea de Drept. Mai mult, tânăra în vârstă de 16 ani are proiecte de voluntariat și ajută alți adolescenți care au căzut în capcana alcoolului sau a drogurilor.

„Pentru că se întâmplă atâtea nenorociri în această țară, pentru că adolescenții cad pradă tentațiilor cu alcool, droguri, fumat, în ultimul an și jumătate, mai ales, am pus accentul pe acest aspect. Ea face de mai bine de un an, voluntariat într-o asociație internațională, care activează și-n România și se ocupă în mod explicit de ajutorarea tinerilor care cad pradă acestor tentații, prin readucerea lor la o viață de normalitate.

Cred că a fost cea mai bună decizie, pentru că așa a văzut nemijlocit ce înseamnă efectul stupefiantelor, efectul pe care țigările sau alcoolul îl poate avea în viața unui adolescent”, a declarat Andreea Marin pentru cancan.ro.