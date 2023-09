Mădălin Ionescu, live din dus! Ce a dorit să le arate, de fapt, internauților: Eu am riscat!

Mădălin Ionescu, cunoscutul prezentator de la Metropola TV, a creat un moment inedit pe rețelele de socializare când s-a filmat live în timp ce era sub duș și a transmis totul pe paginile sale de socializare. Gestul său neobișnuit a stârnit atenția publicului, iar motivul din spatele acestei acțiuni a fost explicat de prezentator.

Cu un mesaj care suna, "Live de la duș… așa cum am promis: Cei care nu știți de ce… aflați acum motivul!", Mădălin Ionescu a intrat în direct din duș pe Facebook, cu o provocare pe care și-a asumat-o. A purtat un șort de baie pe tot parcursul filmării pentru a evita orice conotație indecentă.

Motivul din spatele acestui live neobișnuit a fost o strategie de marketing. Prezentatorul a explicat că a dorit să atragă atenția asupra unui mesaj educativ pe care l-a dorit să îl transmită fanilor săi. Acesta a recomandat câteva cărți și și-a dorit ca mesajul să ajungă la cât mai mulți urmăritori.

Pentru a face acest lucru mai interesant, Mădălin Ionescu a lansat o provocare: dacă videoclipul său despre cărți atinge un număr impresionant de vizualizări, el va face un live din duș. La surprinderea sa, videoclipul a atras aproape 30.000 de vizualizări, așa că și-a ținut promisiunea.

"Știu că atunci când vorbești despre cultură… e greu să faci vizualizări. Eu am riscat, pentru că îmi plac provocările. Așa că am îndrăznit să fac o postare despre cărți. Și nu orice fel de cărți, cele pe care le consider determinante, importante pentru conturarea unei personalități puternice. Pe mine m-au ajutat, format și marcat. Și pentru că știam că e greu să stârnești interesul în online doar cu niște cărți, am lansat o provocare: dacă video-ul meu despre cărți avea să atingă un număr impresionant de vizualizări, voi face un live din duș. Și, ce credeți, neașteptat… am făcut aproape 30.000 de views. Așadar, la duș cu mine, că doar sunt om de cuvânt.", a transmis omul de televiziune.