Bianca Drăgușanu vrea să adopte un look mai natural! Diva este decisă să renunțe la silicoane

Bianca Drăgușanu a decis să facă o schimbare majoră în ceea ce privește aspectul său fizic. La 41 de ani, vedeta a dezvăluit că regretă unele dintre intervențiile anterioare și că urmează să-și micșoreze sânii, dorind să adopte o imagine mai naturală și mai simplă.

De-a lungul anilor, Bianca Drăgușanu nu a fost străină de operațiile estetice și a împărtășit deschis cu fanii ei evoluția sa în ceea ce privește aspectul fizic. Cu toate acestea, vedeta a ajuns la concluzia că unele dintre schimbările pe care le-a făcut nu o reprezintă în totalitate și nu mai sunt la modă.

Printre modificările pe care intenționează să le facă se numără și micșorarea sânilor, deoarece consideră că dimensiunile mari nu mai sunt la modă și că tendința actuală se îndreaptă către un aspect mai simplu și mai natural. Această decizie vine după ce Bianca a experimentat diverse proceduri de înfrumusețare de-a lungul anilor, inclusiv intervenții la nivelul buzelor și a părului.

"Nu regret că mi-am făcut buzele mari, pentru că am dat trendul. Nu regret că mi-am scos din buze, din nou, pentru că am dat trendul, toată lumea a început să își scoată din buze. Sunt experiențe care m-au ajutat să fiu o variantă mai bună a mea. Acum, da, cred că în ianuarie o să fac o micșorare, pentru că nu se mai poartă. Nu mai este in, este out! Am început să înțeleg, de-a lungul timpului, că femeile care o duc înspre mai natural sunt mai frumoase. Întotdeauna naturalul va câștiga în fața superficialității," a explicat Bianca Drăgușanu, scrie cancan.ro.