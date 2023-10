Cât costă dulciurile cu Prosecco și aur comestibil din cofetăria Danei Nălbaru: sunt ale mele și mă mândresc cu ele...

Dana Nălbaru, fosta membră a trupei Hi-Q, a surprins pe mulți dintre fani cu lansarea unui brand de jeleuri deosebite numit "Gold Prosecco Bears". Aceste jeleuri, care conțin prosecco și aur comestibil de 24 de karate, au devenit un adevărat fenomen în rândul iubitorilor de dulciuri sofisticate. Produsele pot fi achiziționate de pe site-ul oficial al afacerii, la prețuri variate.

Pentru o cutie de 85 de grame din aceste jeleuri delicioase, clienții trebuie să plătească 49 de lei. Există și opțiuni mai accesibile, cum ar fi o cutie de 90 de grame de bomboane fine la prețul de 29 de lei, sau varianta mai mare de 200 de grame la costul de 59 de lei.

Brandul "Gold Prosecco Bears" poartă amprenta personală a Danei Nălbaru, care și-a denumit prăjiturelele "Daline". Aceasta a vorbit cu entuziasm despre produsul său pe rețelele sociale, exprimându-și mândria pentru crearea acestor dulciuri deosebite. După cum a dezvăluit Dana Nălbaru pe Instagram, a dedicat șase luni de muncă susținută pentru a ajunge la un gust și o textură perfecte.

„Pe mine mă cheamă Daniela Alina, așa că am numit prăjiturelele Daline, sunt făcute în laboratorul nostru. Cineva se mira că ‘aia de la Hi-Q face reclamă’ unor prăjiturele. Normal, doar sunt ale mele și mă mândresc cu ele, deoarece sunt foarte bune. Rezultatul este pe măsura muncii depuse timp de șase luni pentru definitivarea gustului și a texturii. După renunțarea la cariera muzicală am ales să mă ocup de educația copiilor noștri și sunt foarte mândră de felul în care ei s-au format. În ultimul an, însă, datorită faptului că ei au crescut și nu mai e necesar să le fiu alături în permanență m-am concentrat pe realizarea unor proiecte deosebite, în care am investit foarte mult suflet și pasiune”, a explicat Dana Nălbaru pe Instagram.