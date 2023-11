Reacția lui Mircea Badea cu privire la influencerii din România, după farsa cu Brânza Regelui Carol al III-lea

Un tânăr creator de conținut, Andrei Petroff, a stârnit un val de discuții în mediul online, după ce a reușit să păcălească anumiți influenceri, printre care Oana Roman, Ana Morodan și Claudisky, să promoveze un produs inexistent: "Brânza Regelui Carol al III-lea".. Scandalul a devenit subiectul central al discuțiilor în mediul online și a ajuns și la urechile lui Mircea Badea, prezentatorul de la Antena 3, care și-a exprimat opinia cu privire la influencerii din România.

El a continuat prin comentarii aspre cu privire la modul în care Oana Roman și Ana Morodan au fost păcălite să promoveze produsul fictiv.

În urma acestei păcăleli, Oana Roman a reacționat vehement, declarând că ea știa că totul este un fals, menținându-și poziția de influencer responsabil. Ea a afirmat că va lua măsuri legale împotriva persoanei care a inițiat această acțiune.

„Ca să lămurim această mizerie. Nu. Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut. Am postat, apoi am șters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor. Am dat mail în care rugam să confirme cine e și am transmis pe WhatsApp toate informațiile către cineva care lucrează cu Casa Regală pentru a investiga speța, iar acest personaj să răspundă legal pentru ceea ce face”, a explicat Oana Roman.