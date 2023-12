Secretul Alinei Pușcaș împotriva kilogramelor în plus: Eu, practic de 15-16 ani, fac fasting fără să îmi dau seama...

La doar 38 de ani, Alina Pușcaș, prezentatoare la Antena 1 și mamă a trei copii, impresionează cu o transformare spectaculoasă, reușind să slăbească șase kilograme într-un timp record. Secretul frumoasei vedete constă într-o dietă inedită și în abordarea personală asupra stilului de viață.

Într-o dezvăluire făcută recent la Star Matinal, Alina Pușcaș a împărtășit că a adoptat din nou "dieta 333," un regim alimentar pe care l-a experimentat și în 2020 cu rezultate notabile. De această dată, vedeta a reușit să scape de patru kilograme în doar nouă zile, reconfirmând eficacitatea acestei abordări neconvenționale.

"Prima dată, în 2020, am slăbit în nouă zile aproape șase kilograme. Eu atunci nu făceam sport, în perioada respectivă nu, din contră. Am lucrat masă musculară și eram ceva de genul „Stai puțin, de ce atunci am slăbit mai repede?” Avea legătură cu faptul că eu cât am ținut dieta asta am făcut și sport și atunci musculatura o simțeam că era mai grea și atunci pe cântar am slăbit patru kilograme în această nouă zile," a explicat Alina Pușcaș, pentru spynews.ro.