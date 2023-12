Scandal într-un salon de înfrumusețare din București: Brigitte Pastramă, umilită și dată afară

Brigitte Pastramă s-a întors recent în România pentru o scurtă vizită de 5 zile, însă aceasta a fost umbrită de un scandal de proporții într-un salon de înfrumusețare din București. Brigitte, care locuiește în prezent în Dubai alături de fiica sa, s-a gândit să-și rezolve câteva probleme personale și profesionale în timpul șederii sale scurte în țară.

Într-un interviu pentru Fanatik, Brigitte a vorbit despre viața sa liniștită în Emiratele Arabe, comparând-o cu agitația din România. Cu afaceri care continuă să funcționeze în țară, vedeta este nevoită să se întoarcă periodic pentru a se ocupa de acestea. Chiar și așa, revenirea ei în România pentru câteva zile a fost marcată de un incident neplăcut la un salon de înfrumusețare. Ajunsă la programarea pentru manechiură, Brigitte a fost pusă în fața unei situații jenante, atunci când manichiurista a refuzat să-i facă unghiile, susținând că nu poate realiza manichiura solicitată. Vedeta a relatat că a fost tratată cu dispreț și batjocorită de către angajații salonului, care au decis să o alunge din locație.

„Eu am ajuns la ora 20, luni seara, la salon, conform programării pe care o aveam. Cu doar o săptămână înainte fusesem la același salon să-mi fac părul, dar pe o altă tură. Găsesc acum o manichiuristă nouă, care-mi spune că ea nu poate să-mi facă manichiura nude pe care o solicitasem, să-mi aleg o altă culoare! Eu nu pot să-mi fac unghii roșii, strident colorate, pentru că eu sunt penticostală, iar la biserica unde merg, aici sau la Dubai, lumea se uită urât la mine! Plus că eu am problemele cu unghiile, care sunt foarte subțiri, și i-am zis că vreau la fel ca cele făcute la Dubai, rubber base gel”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Click .

Frustrată de această întâmplare, Brigitte a depus o plângere la Oficiul pentru Protecția Consumatorului (OPC), subliniind că este șocată de modul în care a fost tratată în propria țară. De asemenea, vedeta a evidențiat faptul că nu regretă decizia de a se muta în Dubai, iar prețurile și schimbările din țară o surprind negativ.

”Nu îmi pare rău sincer că am plecat din România când văd ce se întâmplă. Am depus plângere împotriva lor la OPC. Eu nu știu ce se întâmplă cu țara asta. Am lipsit 6 luni, din luna august sunt plecată în Emirate și prețurile au luat-o efectiv razna. Am stat cinci zile aici, am pus totul în ordine și la locul de joacă. Am mers să amenajez salonul de evenimente pentru Crăciun. Noi, practic, trăim din afacerile pe care le avem în România.”, a concluzionat vedeta.