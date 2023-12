După ce a avut o găină ca animal de companie, Iulia Albu a surprins din nou! Ce animal și-a luat de această dată?

Iulia Albu, cunoscută pentru alegerile sale neconvenționale în ceea ce privește animalele de companie, a adus din nou un zâmbet pe fețele fanilor prin adopția unei nutrii. După ce a avut o găină ca și animsal de companie, criticul de modă a surprins pe toată lumea prin alegerea unui mamifer rozător semiacvatic, originar din America de Sud.

Fanii care au urmărit participarea Iuliei Albu și a iubitului său, Mike, la emisiunea "America Express" au fost deja familiarizați cu nutriile în urma unui episod în care concurenții au intrat în contact cu aceste rozătoare. Însă, Iulia Albu a mers un pas mai departe și a anunțat pe rețelele de socializare că a adoptat un astfel de animal.

"Am adoptat o... nutrie! Vom intra în detalii despre cum s-a întâmplat asta zilele următoare. Cotârlele nu au participat la filmare în semn de protest, nu le convine deloc când apare câte un intrus prin casă. Da, îl cheamă Capybara, atât s-a putut! Până găsim soluția cea mai bună pentru el, va fi parte din familia noastră," a scris Albu pe contul său de Instagram.

Iulia Albu și Mike au stârnit numeroase controverse în timpul participării lor la "America Express", iar relația lor a fost supusă unor teste dificile. După ce s-au întors de la filmări, cei doi au recunoscut că au avut neînțelegeri și au făcut terapie de cuplu pentru a-și repara relația.

"Ne-am certat de vreo două ori acolo și n-am mai mers. Și simplul adevăr este că noi, în timpul ăsta, în care s-au văzut aceste certuri, am avut și foarte multe momente în care am fost și OK," a explicat Mike într-un interviu pentru cancan.ro.