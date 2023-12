Dan Negru refuză să apară în podcasturi, din cauza lui Florin Piersic: Dau vina pe el...

Dan Negru, cunoscutul prezentator de televiziune, a devenit renumit nu doar pentru abilitățile sale de moderator tv, ci și pentru alegerea sa de a apărea mai rar în lumina reflectoarelor, după ce i-a urmat sfatul actorului Florin Piersic. Într-un interviu recent pentru Ciao, Negru a vorbit deschis despre decizia sa de a nu apărea în emisiuni de televiziune și podcasturi în afara celor pe care le moderează la Kanal D.

Cu două emisiuni active la Kanal D, „Jocul cuvintelor” și „Tu urmezi”, și cu un nou proiect, „The Floor”, pe cale să debuteze, Negru a devenit o prezență constantă pe micile ecrane. Cu toate acestea, el a refuzat categoric să participe în calitate de invitat în alte emisiuni de pe post și să accepte invitații la podcasturi.

Întrebat despre posibilitatea unui program special de Revelion, Dan Negru nu vrea încă să se pronunțe. Prezentatorul tv așteaptă momentul oportun, atunci când i se va face dor de emisiunile dintre ani care i-au adus popularitatea.

"Și inboxul meu de mesaje e ticsit cu întrebări despre Revelion, primesc vreo 40-50 de mesaje pe zi despre Revelion. Uite, îți garantez că într-un an, cândva, când nostalgia va fi puternică, o să revin. România are cu totul 100 de ani și din secolul ăsta pe care îl are România, eu un sfert am făcut Revelioane.", a adăugat Dan Negru.