Laura Cosoi a primit un dar special de la mama sa, cu puțin timp înainte ca aceasta să moară: Te iubesc atât de mult...

Vedeta Laura Cosoi trece printr-o perioadă extrem de dificilă, având în vedere pierderea mamei sale, Ligia Cosoi, care s-a stins din viață recent. În ciuda durerii profunde, actrița a ales să împărtășească un moment intim cu fanii săi, dezvăluind ce cadou special i-a oferit mama ei, cu puțin timp înainte ca aceasta să moară.

Pe platformele de socializare, Laura Cosoi a publicat o fotografie a unui buchet de crini albi, un dar primit de la mama sa. În mesajul asociat postării, actrița a transmis un simplu, dar profund „Te iubesc atât de mult!”.

Momentele grele prin care trece Laura Cosoi au fost confirmate și de către cântăreața Dya, o apropiată a familiei, care a dezvăluit că Ligia Cosoi a luptat anterior cu cancerul de col uterin și că boala a recidivat recent, agravându-i starea de sănătate.

„Noi am fost foarte apropiate, am lucrat foarte mult încă de la debutul meu în ceea ce privea toate coregrafiile pieselor pe care le lucram. E adevărat că a avut ceva probleme de sănătate, iar ulterior auzisem că ar fi recidivat acele probleme. E o veste șocantă pentru tot ceea ce înseamnă cultură, artă în general, doamna Ligia a fost și conferențiar univeristar la Univeristatea de Arte ”George Enescu” din Iași, eu sunt ieșeancă, mă leagă foarte multe amintiri, vorbesc așa cu un nod în gât, m-a devastat această veste, am văzut la Laura, am văzut postarea ei și ulterior multe colege de breaslă ne-am anunțat una pe cealaltă”, a spus Dya, potrivit spynews.ro.