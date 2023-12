Adana și Gaziantep, două orașe din Turcia pe care TREBUIE să le explorezi

Pe urmele istoriei, în orașele Turciei în care cosmopolitanismul se îmbină cu tradițiile orientale

Turcia este una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, dar cei mai mulți dintre noi aleg destinații ca Istanbulul plin de viață sau Antalya, atât de ofertantă în plaje, peisaje și oferte all inclusive. Cu toate acestea, Turcia are numeroase orașe care trebuie explorate și astăzi vă invit să mă însoțiți într-o călătorie plină de farmec în Adana și Gaziantep, două orașe simbol ale Turciei.

Adana – orașul portocalilor

foto nexus 7/ Shutterstock

Adana, situat în partea de sud a Turciei, pe malul râului Seyhan, este un oraș care îmbină istoria bogată, cultura vibrantă și o atmosferă contemporană. Cu rădăcini adânci în istoria antichității și oameni primitori, dar foarte serioși, Adana este o destinație de neuitat pentru călători.

La 20 de minute după ce am coborât din avion, prima destinație a fost Onbașilar Kebab, un restaurant de familie fondat în 1904, unde mi s-a promis cel mai bun kebab din lume, exact ce llipsea după o zi petrecută între zboruri cu escale lungi. Bine, bine, dar masa se plătește, așa că dacă vrei să mănânci kebabul, întâi trebuie să îl faci. Regulamentar, am primit un șorț și un satâr tradițional cam cât brațul meu, apoi m-am apucat de treabă.

Ajutoarele mele în bucătărie au fost cei trei bucătari pricepuți ai restaurantului ale căror vârste treceau însumate peste 200 de ani. Eu nu vorbesc turcă, ei nu vorbesc engleză, dar ne-am înțeles de minune prin limbajul universal prin care toți bunicii lumii știu să comunice: cu ochii, mâinile și câte un ntz aruncat din vârful limbii atunci când nu îmi ieșea bine cadența satârului peste carne. După ce am amestecat bine carnea cu toate ingredientele arătate de ei, am pus kebabul pe foc. La final, a ieșit o minunăție culinară de care nu m-aș fi crezut capabilă. În cele din urmă, pe lângă diploma de kebabăriță ucenică, am primit și secreetul celui mai bun kebab din lume. Nu este nici zâmbetul îngăduitor de bunic al bucătarului, nici priceperea mea (ha!) într-ale bucătăriei, ci cărbunii de portocal cu care este gătită carnea.

De altfel, Adana este orașul portocalilor ale căror fructe sunt prezente peste tot, inclusiv la cafea. De fapt, aceste fructe sunt atât de importante pentru economia și moștenirea culturală a Adanei, încât orașul găzduiește Festivalul Portocaliu în luna martie, unde oamenii sărbătoresc recolta de portocale cu parade, concursuri și evenimente culturale.

Alături de kebabul pe cărbuni de portocali din bucătăria tradițională a Adanei, voi menționa doar preparate ca Baba Ganoush, Hummus, Haydari, baclavaua, dar și desertul special din griș cu tahini și înghețată sau dovleacul confiat gătit după o rețetă tradițională care include, printre altele, hidroxidul de calciu extras din var.

Dincolo de bucătăria plină de savoare, Adana își întâmpină vizitatorii cu numeroase atracții turistice:

Sabancı Merkez Camii: O bijuterie arhitecturală si spirituală în mijlocul Adanei

Sabancı Merkez Camii, sau Moscheea Sabancı, reprezintă nu doar un loc de închinare, ci și o capodoperă arhitecturală care îmbină tradiția cu modernitatea. Această impresionantă construcție se înalță în inima orașului Adana, întruchipând eleganța și splendoarea arhitecturii islamice. Construcția impunătoare a fost ridicată între 1988 și 1998 de către familia Sabancı, una dintre cele mai influente familii din Turcia, în memoria lui Hacı Ömer Sabancı și a soției sale Sadıka Sabancı.

Moscheea Sabancı Merkez are o capacitate impresionantă de aproximativ 28.500 de credincioși, făcându-l unul dintre cele mai mari lăcașuri de cult din Turcia. În plus față de sala de rugăciune principală, moscheea oferă facilități extinse, inclusiv bibliotecă, sală de conferințe și un spațiu dedicat pentru predarea religiei.

Podul Taş

Taşköprü este unul dintre cele mai impresionante și vechi poduri din Turcia, situat în orașul Adana, peste râul Seyhan. Construit cu secole în urmă, acest pod reprezintă o bijuterie arhitecturală și o mărturie a ingeniozității inginerești a vremurilor trecute.

Podul are origini care se întind înapoi în antichitate, fiind construit în secolul al V-lea, în perioada romană. Cu o istorie de peste 1.500 de ani, acesta este unul dintre cele mai vechi poduri din întreaga țară. De-a lungul secolelor, podul a fost subiectul mai multor renovări și extinderi. Cu toate acestea, structura sa de bază a rămas autentică, păstrând esența construcției originale.

Podul Taş este alcătuit dintr-o serie de arcuri, iar frumusețea sa constă în simplitatea și simetria acestora. Detaliile artistice, precum elementele decorative sculptate, conferă podului o eleganță clasică.

Cu o lungime de aproximativ 310 metri, podul oferă o perspectivă spectaculoasă asupra râului Seyhan și a orașului Adana. Este un loc popular pentru turiști și localnici, fiind ales adesea ca fundal pentru fotografii.

Citadela Adana

Centrul istoric al orașului Adana este o comoară ascunsă a Turciei, unde pietrele vechi și străzile înguste povestesc povești străvechi și tradiții transmise de-a lungul generațiilor. Acest cadru autentic și plin de farmec te invită să descoperi istoria încântătoare și cultura bogată a acestei regiuni.

Situată în inima centrului istoric, citadela oferă priveliști panoramice asupra orașului și râului Seyhan. Zidurile sale istorice păstrează secretele multor perioade, iar explorarea lor este o călătorie în timp.

Tot în Adana poate fi vizitată Ramazanoğlu Konağı, o clădire istorică situată în centrul orașului Adana, Turcia. Este un conac tradițional care a fost construit în secolul al XIX-lea de către familia Ramazanoğlu. Această clădire are o arhitectură specifică a perioadei otomane și este un exemplu deosebit de bine conservat al casei tradiționale din regiune. Este deschisă pentru public și vizitatori, oferindu-le ocazia să exploreze istoria și cultura bogată a zonei.

Vila Ramazanoğlu are elemente de arhitectură și design specifice perioadei otomane, precum curțile interioare, arcuri, decorațiuni sculptate. Acest tip de conac servea adesea drept locuință pentru membrii familiei, dar și ca loc de primire a oaspeților și desfășurare a unor activități sociale. Printre oaspeții de seamă ai vilei s-au numărat Ataturk și Sultanul Suleyman.

Marele Bazar

Desigur că fiecare oraș tradițional din Turcia are o piață istorică, iar Adana nu se dezminte. Străduțele pietruite găzduiesc magazine de mirodenii, de dulciuri, de haine, precum și mici ateliere de tapițerie și țesături tradiționale.

Muzeul în Aer Liber Karatepe-Aslantaş: Poarta către civilizațiile antice ale Anatoliei

Situat într-un cadru spectaculos, Muzeul în Aer Liber Karatepe-Aslantaş din Turcia oferă o incursiune fascinantă în istoria și cultura Anatoliei. Această bijuterie arheologică se află în apropierea orașului Kadirli și oferă vizitatorilor o experiență captivantă în mijlocul ruinelor antice și a peisajului pitoresc. Karatepe-Aslantaş a fost descoperit în anii 1940 de către arheologul Helmuth Theodor Bossert și a fost identificat ca un important sit arheologic al civilizației hitite. Prin eforturile și munca de o viață a arheoloagei Halet Çambel, situl a fost ulterior restaurat pentru a dezvălui splendoarea sa arheologică.

Situat în mijlocul unui parc natural superb, muzeul adăpostește câteva vestigii importante nu doar pentru istoria Turciei, ci și pentru întreaga istorie a omenirii:

- Fortăreața Karatepe și Poarta Leului sunt printre cele mai impresionante structuri descoperite aici. Fortăreața oferă o vedere panoramică asupra zonei și a jocului complex de ziduri și turnuri, în timp ce Poarta Leul prezintă sculpturi impresionante.

- Tăblițele de la Karatepe:

Unul dintre cele mai notabile descoperiri a fost un grup de tăblițe inscripționate găsite în sit. Aceste tăblițe sunt scrise într-o limbă antică hitită și în feniciană, oferind o perspectivă unică asupra culturii și relațiilor interculturale din acea perioadă. Descifrarea acestor tăblițe a avut un impact semnificativ asupra înțelegerii lumii hitite și a evoluției limbajului fenician. Ele au adus la lumină detalii despre structura socială, credințele religioase și interacțiunile comerciale ale acestui antic popor anatolian.

Platoul Bașkonuș

Undeva la jumătatea drumului dintre Adana și Gaziantep, peisajul începe să se schimbe pe măsură ce drumul urcă spre munte până pe platoul Bașkonuș. Acesta se află în Munții Taurus și oferă o oportunitate minunată pentru cei care doresc să experimenteze frumusețea naturală a regiunii și să se bucure de aerul curat de munte. Pentru că se află la aproximativ 1300m altitudine, climatul montan fac posibile aici plimbările prin zăpadă în timpul iernii, dar și numeroase activități pe timp de vară, așa cum ar fi echitația, traseele montane și plimbările cu ATV-ul.

Tot aici vei avea ocazia să testezi un fel inedit de ciorbă specifică locului, preparată printr-o metodă specială: ciorba de iaurt cu plante montane. Acest fel tradițional de mâncare este gătit doar de oameni pricepuți pentru că, nepregătite corespunzător, o parte dintre plantele din ciorbă, printre care și gențiana, ar putea avea efecte nocive. Dacă este gătită corect, ciorba are o aromă interesantă, acrișoară, ușor asemănătoare cu ciorba de ștevie, dar mai groasă și mai acidă.

Tot aici am avut parte de o surpriză inedită: proprietarii spațiului de cazare de pe platoul Bașkonuș au construit un sanctuar pentru o familie de căprioare cu albinism. Acestea nu pot fi lăsate libere pentru că expunerea la soare le dăunează, iar culoarea albă le-ar transforma în pradă sigură.

Gaziantep, orașul cafenelelor subterane

Foto Mitzo/ Shutterstock

Ultima oprire a călătoriei a fost în orașul Gaziantep. Drumul către acest oraș trece pe lângă Kahramanmaras, una dintre localitățile puternic afectate de cutremurul din februarie 2023. Urmele dezastrului sunt încă vizibile, dar încet, încet, orașul a fost pus pe picioare. Din fericire, locuitorii din Gaziantep nu au avut de suferit la fel de mult, iar turiștii sunt așteptați aici în număr la fel de mare ca înaintea cutremurului.

Gaziantep, cunoscut și ca Antep, are o istorie bogată, având rădăcini care se întind până în epoca antică. Orașul a fost locuit de diferite civilizații, inclusiv asirieni, persani, bizantini și otomani, iar acest amestec cultural se reflectă în patrimoniul său variat.

Orașul găzduiește numeroase situri istorice, inclusiv muzee, biserici, moschei și zone arheologice. Unul dintre cele mai notabile obiective este Castelul Gaziantep, care oferă o panoramă asupra orașului și a regiunii înconjurătoare. În vizita fulger în acest oraș, am avut ocazia să explorăm două laturi absolut fascinante

Bazarul Bakırcılar

Piața Bakırcılar este un bazar tradițional unde măiestria meșteșugurilor de cupru și alamă este expusă în toată splendoarea sa. De la vase de bucătărie la bijuterii, acest bazar este o comoară a meșteșugurilor locale.

Cafenelele din rețeaua de peșteri și canalizare

Gazianteptul se numără printre primele orașe din lume care are o rețea complexă antică de canalizare. Aceasta era folosită pentru a aduce apa proaspătă în oraș și pentru a o colecta pe cea murdară.

De-a lungul timpului, rețeaua subterană a căpătat și un aspect social, cu cafenele construite în peșterile de sub oraș și locuri de întâlnire în jurul fântânilor subterane. De altfel, o parte dintre acestea sunt încă folosite drept cafenele sau pot fi văzute prin podelele de sticlă ale restaurantelor moderne.

Adana și Gaziantep, prin atractiile lor turistice impresionante și prin conservarea tradițiilor autentice, oferă călătorilor o experiență unică în inima Turciei. De la istoria bogată la gastronomia delicioasă și evenimentele culturale captivante, aceste orașe îmbină armonios modernitatea cu patrimoniul lor cultural pentru a oferi o călătorie de neuitat.

Foto Hakan Tanak/ Shutterstock